Westworld | il gioco di simulazione basato sulla famosa serie HBO è ora disponibile per

Il gioco ufficiale di Westworld è disponibile nel Play Store : Westworld è una simulazione tratta dall'omonima serie televisiva statunitense trasmessa sul canale HBO basata sulla pellicola del 1973 Il mondo dei robot. Si tratta di una simulazione di addestramento del Parco di Delos che prevede la costruzione e la gestione del parco a tema western, creando ed evolvendo le intelligenze artificiali residenti per soddisfare le richieste degli esigenti ospiti. L'articolo Il gioco ufficiale di Westworld è ...

Westworld - arriva il gioco per smartphone : Da domani per iOS e Play Store il titolo ispirato alla celebre serie tv: gli utenti nei panni di apprendisti Delos alle prese con ospiti e robot

Sonic - James Marsden di Westworld nel film tratto dal videogioco : Nelle scorse ore era circolata la voce che dovesse essere Paul Rudd, l’attore oggi famoso per la sua interpretazione nei film Marvel su Ant-Man, a essere il personaggio in carne d’ossa nella prossima pellicola tratta dai videogiochi di Sonic. Invece ora è ufficiale che la Paramount ha scelto un altro protagonista: a ricoprire questo ruolo accanto al riccio blu superveloce sarà infatti James Marsden, noto ai più per dare il volto ...