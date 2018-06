Weekend a NY o Amsterdam? Il travel coach viene con te

vanityfair

(Di giovedì 21 giugno 2018) I viaggiatori si dividono in due categorie. Quelli che prima di partire si studiano il percorso a menadito, calcolando i tempi, le distanze e annotandosi tutti i punti di interessa da visitare. E poi ci sono coloro che partono un po’ all’avventura, lasciando che il brivido della scoperta li pervada una volta giunti a destinazione. LEGGI ANCHEQuanto guadagnano Chiara Ferragni e gli altri influencer Ma se i primi devono restare fedeli alla tabella di marcia anche in caso di un evento imperdibile last minute, per i secondi c’è il rischio che molte delle attrazioni più importanti del luogo si perdano per strada. Ma da oggi non più. KLM ha infatti deciso di mettere a disposizione un vero compagno di viaggio per tutti coloro che neidi giugno e luglio voleranno versoo New York. Si chiama KLM, un dispensatore di consigli, suggerimenti utili, informazioni su ...