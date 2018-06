Week-end del 23 e 24 Giugno 2018 | gli eventi a Bari e provincia

Il meteo del Weekend (23-24 giugno)? Con qualche sorpresa : Dopo una settimana di caldo e tempo incerto – bello al centro-nord, burrascoso al sud – il meteo per il weekend di sabato 23 e domenica 24 giugno continua ad essere altalenante e discontinuo. Innanzitutto scordiamoci le temperature estive superiori ai 30 gradi a cui abbiamo assistito nel corso degli ultimi giorni: venerdì infatti è in arrivo una perturbazione fredda dalla penisola scandinava che abbasserà bruscamente le temperature portando ...

Piacenza e provincia : gli eventi nel Weekend da venerdì 22 a domenica 24 giugno : 1. Il weekend esordisce con un evento di grande richiamo: il primo dei venerdì Piacentini, il Festival COOLturale di Piacenza. Musica, spettacoli, performances artistiche e tanto divertimento in tutto il centro storico, con oltre duecento eventi diffusi, per cinque notti bianche indimenticabili. 2 . Da venerdì a domenica Eataly ...

Estate all’Antica Corte Pallavicina : una vacanza nel gusto tra pranzi e cene - pic-nic - Weekend romantici e gite in barca : Quando l’Estate si avvicina, organizzare le vacanze può diventare un tormento già solo nella basilare decisione della natura della meta, generalmente compresa nella distinzione di massima tra mare e montagna. Uscendo però dai canonici schemi, che in quanto tali riportano alle regole tipiche della quotidianità, si può puntare la bussola in una direzione alternativa, lasciandosi trascinare dalla corrente del Grande Fiume in una dimensione spesso ...

Weekend a NY o Amsterdam? Il travel coach viene con te : I viaggiatori si dividono in due categorie. Quelli che prima di partire si studiano il percorso a menadito, calcolando i tempi, le distanze e annotandosi tutti i punti di interessa da visitare. E poi ci sono coloro che partono un po’ all’avventura, lasciando che il brivido della scoperta li pervada una volta giunti a destinazione. LEGGI ANCHEQuanto guadagnano Chiara Ferragni e gli altri influencer Ma se i primi devono restare fedeli alla tabella ...

GP Francia : gli orari del Weekend in TV : Dopo l’appuntamento extraeuropeo in Canada, la F1 ritorna in Europa e ritrova la Francia: l’ultima volta, a Magny-Cours nel 2008, la Ferrari aveva conquistato sia la pole position sia la vittoria in gara. Inoltre, per la prima volta dal 1990, la F1 torna sul circuito di Le Castellet: anche in quell’occasione, la Ferrari aveva ottenuto […] L'articolo GP Francia: gli orari del weekend in TV sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, ...

Accordo Pga Tour e Facebook : da questo Weekend in streaming alcuni tornei : Il Tour americano ha infatti chiuso un Accordo con il social più famoso al mondo. Lo streaming inizierà alle 8.30 del mattino orario americano e terminerà non appena inizierà la diretta su Golf ...

Un Weekend con Saul Nanni : «Mamma! – sento esclamare alle mie spalle – hai visto chi c’è là? Saul Nanni! Quanto mi piacerebbe fare una foto con lui!». Palermo, poco prima di imbarcarci sul volo di ritorno verso Milano dopo due giorni trascorsi a Pantelleria, una ragazzina, intorno ai 15, intravede il giovane attore dal bus che trasporta i passeggeri all’aereomobile. Freme, e rivolta verso sua madre, ma con sguardo fisso su Saul, inizia a elencare a ...

Suzuki DemoRide Tour 2018 – Nel Weekend la penultima tappa : La penultima tappa del Suzuki DemoRide Tour 2018 va in scena il 23 e 24 giugno. Appuntamenti con il Suzuki DemoRide Tour sabato 23 giugno a Ferrara e Perugia e il 24 giugno a Piediripa (MC) e Parma Il Suzuki DemoRide Tour continua a proporre la gamma Suzuki con tutti i suoi nuovi modelli, aggiungendo una data in più al ricco calendario di appuntamenti di questo weekend. Un’occasione per effettuare un test ride e valutare le offerte disponibili ...

Due Weekend a Cormons e Artegna con il festival urbano multimediale 'Contaminazioni Digitali' : E nel mezzo: riflessioni, narrazioni, spettacoli che pongono al centro il significato delle parole 'vero' e 'falso'; le buone e cattive pratiche di comunicazione sul web, sui social network, sui ...

JOAO CANCELO ALLA JUVENTUS/ L'affare si chiuderà nel Weekend : ecco le cifre e la contropartita tecnica : Continua la trattativa tra JUVENTUS e Valencia per chiudere L'affare CANCELO. L'esterno portoghese sembra essere molto vicino al ritorno in Italia dopo l'esperienza all'Inter(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 16:48:00 GMT)

Milan - udienza Uefa / Riunione a Nyon appena terminata : per la sentenza si dovrà attendere il Weekend : Milan, udienza Uefa a Nyon: questa mattina prevista la Riunione decisiva per le sorti del club. Pronto il dossier: in caso di rifiuto i Milanesi farebbero ricorso al Tas. (Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 11:50:00 GMT)

Milan - terminata l'audizione a Nyon. Sentenza entro il Weekend : il giorno. Stamattina di fronte alla camera giudicante dell'Uefa , cinque giudici di differente nazionalità, il Milan ha illustrato la propria memoria difensiva. Venticinque pagine di dossier scritto ...

Taggia : grande successo e vittoria dell'Olimpia nello scorso Weekend al torneo di basket 'Canestr-ello' : La dirigenza dell'Olimpia basket, in collaborazione con il comune di Taggia e gli Assessori Dumarte, Cane e Bastiani, ha voluto coniugare le giornate di sport con le risorse del territorio e i suoi ...

Gran Premio di Francia 2018 : anteprima e orari del Weekend : Ospitò il primo dei 14 GP di Francia valido per il Campionato del Mondo di F1 l'anno successivo, vinto da Jackie Stewart al volante della Tyrrell-Ford. All'inizio del 21° secolo la nuova proprietà lo ...