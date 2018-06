‘We don’t cry for you… Argentina’ | questo scempio l’hai voluto tu | Sampaoli distrugge il

sportfair

(Di giovedì 21 giugno 2018) Scelte pessime e gioco inesistente, la Croazia passeggia sull’Argentina e la mette con un piede e mezzo fuori dal Mondiale: se l’Islanda batte la Nigeria è eliminazione aritmetica Una partita pessima, degna fotografia del Mondiale di questa anonima Argentina, che merita l’eliminazione. L’aritmetica ancora non la condanna, serve che l’Islanda batta la Nigeria per chiudere ogni discorso, ma poco importa dopo aver visto la prestazione degli uomini dial cospetto di una sontuosa Croazia. AFP PHOTO / Johannes EISELE Unomai visto, una Seleccion troppo brutta per essere vera, colpa di un commissario tecnico che definire tale è davvero un eufemismo. Giocatori sconosciuti, fuori ruolo e senza una minima idea di cosa fare con la palla al piede. Il risultato? Un 3-0 che non ammette repliche, figlio di una partita dominata in lungo e in largo dalla ...