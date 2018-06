Voli da incubo | clamorosa e violentissima rissa sul volo Tokyo – Los Angeles VIDEO

sportfair

: RT @tex_italiano: 4 navi della guardia costiera sono in navigazione per soccorrere altri 500 migranti al largo della Libia. È davvero un in… - DonaldTrumpITa : RT @tex_italiano: 4 navi della guardia costiera sono in navigazione per soccorrere altri 500 migranti al largo della Libia. È davvero un in… - PierantoniFabio : RT @tex_italiano: 4 navi della guardia costiera sono in navigazione per soccorrere altri 500 migranti al largo della Libia. È davvero un in… - RobertoPer1964 : RT @tex_italiano: 4 navi della guardia costiera sono in navigazione per soccorrere altri 500 migranti al largo della Libia. È davvero un in… -

(Di giovedì 21 giugno 2018) Due uomini hanno ingaggiato un vero e proprio combattimento su undella All Nippon Airways diretto a LosDavanti a tantissimi passeggeri a dir poco sbigottiti e preoccupati si è consumata unatar due uomini avvenuta su undella All Nippon Airways partito dae diretto a Los. L’intera scena è stata immortalata da unripreso da un passeggero e ci mostra gli attimi a dir poco concitati avvenuti sulintercontinentale. Subito dopo l’atterraggio dell’aereo, le due persone coinvolte nellasono state immediatamente fermate dalle forze dell’ordine per essere arrestate. L'articolodasul– LosSPORTFAIR.