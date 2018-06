Vola in Messico per una vacanza prima della laurea - torna a casa in una bara : la storia di Filippo Guarracino : Nel 2004 Filippo Guarracino, studente universitario trentenne di buona famiglia, parte da Napoli per un viaggio, organizzato dal Centro studentesco, in Messico. torna a casa un mese dopo in una bara. Per le autorità locali è morto di infarto, ma sul corpo ci sono segni di violenza.Continua a leggere