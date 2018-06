Vodafone | in arrivo la V-SOS Band | una smartband per chiedere soccorso per le emergenze

Novità in vista Huawei P20 Lite - P8 Lite - LG G3 e G4 Vodafone : aggiornamenti in arrivo : Si parla molto in queste ore dei device brandizzati Vodafone, considerando il fatto che anche smartphone dal comparto hardware non di primissima fascia come i vari Huawei P20 Lite, P8 Lite, LG G3 e G4 sono destinati a ricevere un nuovo aggiornamento. Dopo le notizie riguardanti il Samsung Galaxy S7 marchiato dallo stesso operatore e condivise proprio sulle nostre pagine in mattinata, tocca dunque analizzare la questione più da vicino grazie a ...

In arrivo TIM Party come Vodafone Happy? Primo premio a tutti i clienti fino al 28 maggio : TIM Party sarà il corrispettivo del programma Vodafone Happy come programma di fidelizzazione dei clienti? All'apparenza sembrerebbe proprio di si. Il prossimo 28 maggio, il vettore (ex Telecom Italia) farà partire una campagna promozionale per tutti i suoi utenti, sia legati ai servizi mobili che a quelli di linea fissa. Per il momento, c'è un certo alone di mistero sull'iniziativa ma è anche vero che un Primo premio è già in palio. In ...

Vodafone - in arrivo una novità che farà discutere. Accadrà il 27 maggio : un cambiamento che già non piace agli utenti : Brutte notizie per i possessori di un contratto Vodafone. L’azienda con sede a Londra infatti, ha annunciato che a partire dal prossimo 27 maggio saranno adottati dei piccoli cambiamenti che, probabilmente, faranno infuriare milioni di utenti in tutta Italia. Ma cosa capiterà di preciso? Verranno aumentati, udite udite, i costi di rinnovo delle offerte ricaricabili. L’operatore lo ha rivelato attraverso un comunicato pubblicato sul ...

Vodafone - in arrivo una novità che farà discutere : Brutte notizie per i possessori di un contratto Vodafone. L'azienda con sede a Londra infatti, ha annunciato che a partire dal prossimo 27 maggio i costi di rinnovo delle offerte ricaricabili ...