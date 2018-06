Vodafone | Hotspot gratuito Finalmente il tethering non si pagherà con il noto operatore

Vodafone - ora la funzione hotspot è gratuita : (foto: Marco Cosenza) Una parte dei clienti Vodafone, in particolare quelli più attivi su Internet, aspettava la notizia da tempo. L’azienda ha infatti ufficializzato ieri di aver abbattuto uno dei costi extra che caratterizzava le sue offerte rispetto a quelle delle concorrenti: quello relativo alle connessioni online effettuate da altri apparecchi come tablet e computer utilizzando lo smartphone come hotspot wi-fi. Il portale ...

