optimaitalia

: Vince Gilligan anticipa che in Better Call Saul 4 comparirà un altro personaggio di Breaking Bad… - OptiMagazine : Vince Gilligan anticipa che in Better Call Saul 4 comparirà un altro personaggio di Breaking Bad… - hallofseries : Ma ci rendiamo conto del background che ha 'sto fenomeno? Sin da bambino? In parte, ci tocca dirlo: GRAZIE VINCE… - LinkIdeeperlatv : Una chiacchierata con il creatore di un capolavoro, Breaking Bad. #link #breakingbad #vincegilligan -

(Di giovedì 21 giugno 2018)4 è ormai in dirittura d'arrivo anche sui nostri schermi, e a giudicare dall'ultima intervista rilasciata dal creatore della serieabbiamo ben più di un motivo per essere impazienti di vederla, visto che ci sarà un piccolo crossover con Breaking Bad.Parlando con The Hollywood Reporter,ha infattito che un "molto importante" della serie madre apparirà per la prima volta nei nuovi episodi dello spin-off. Si tratterà di Lalo, undecisivo quanto misterioso mai davvero apparso in Breaking Bad, ma solo nominato nell'episodio di debutto deldiGoodman. "È unmolto importante – non vi sto promettendo che lo abbiate già visto prima – ma c'era unmolto importante proveniente dall'era di Breaking Bad che conoscerete quest'anno" ha detto, prima che la produttrice esecutiva ...