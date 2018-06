Videogame | tutto il meglio dell’E3 2018

gqitalia

(Di giovedì 21 giugno 2018) Ormai da qualche giorno si è conclusa l’ E3di Los Angeles, un’edizione che prometteva fuochi d’artificio e che si è invece concretizzata in modo abbastanza fiacco e sottotono. Che non fosse ancora tempo di annunci per le nuove console lo si era capito, ma tutti si aspettavano qualche novità di sostanza in casa Xbox e le solite gradite sorprese dai lidi PlayStation. Le aspettative sono state rispettate a metà, perché se Microsoft ha messo in scena una conferenza dal ritmo serratissimo in cui si sono susseguiti uno dopo l’altro tantissimi giochi è anche vero che i migliori tra questi sono third party giocabili anche sulla macchina della concorrenza, ampiamente più diffusa. Sony ha invece mostrato nuovamente i propri pezzi da novanta in modo piuttosto approfondito, ma forse anche forte di una condizione dominante sul mercato non ha fatto niente di più. Ad ogni ...