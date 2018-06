VIDEO Uruguay Arabia Saudita 1-0 | highlights e gol Tabarez | non siamo super favoriti

VIDEO/ Uruguay Arabia Saudita (1-0) : highlights e gol della partita (Mondiali 2018 gruppo A) : Video Uruguay Arabia Saudita (risultato finale 1-0): gli highlights e i gol della partita dei Mondiali 2018. La Celeste soffre ma vince grazie a Luis Suarez, e si qualifica agli ottavi(Pubblicato il Thu, 21 Jun 2018 03:02:00 GMT)

VIDEO Uruguay-Arabia Saudita 1-0 - gli highlights della partita : riviviamo le immagini della vittoria della Celeste : Con il minimo sforzo l’Uruguay conquista il secondo successo in questo Mondiale 2018 di calcio in Russia. Basta un gol di Luis Suarez, al 23′, per ottenere il successo contro l’Arabia Saudita (match valido per il gruppo A) e qualificarsi agli ottavi di finale matematicamente, in attesa dell’ultimo match contro la Russia, che deciderà il primato del raggruppamento. riviviamo le emozioni di questo incontro. GLI highlights ...

Mondiali 2018 Russia - Giménez segna all'ultimo secondo : i bambini in Uruguay impazziscono. IL VIDEO : Minuti di recupero, 0-0: tutti in area a saltare. Sì, tutti, ma proprio tutti. Compresa quella classe di bambini che seguiva la partita dal lontano Uruguay, a qualcosa come 16mila chilometri di ...

VIDEO Egitto-Uruguay 0-1 - highlights Mondiali 2018. Gimenez piega i Faraoni : L’Uruguay ha sconfitto l’Egitto per 1-0 ai Mondiali 2018 di calcio. La Celeste ha avuto la meglio allo scadere grazie a un gol di testa di Gimenez dopo che Cavani e Suarez erano andati a sbattere contro il portiere dei Faraoni. Di seguito il VIDEO con gli highlights di Egitto-Uruguay. Foto: MediaPictures.pl / Shutterstock.com Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti ...

