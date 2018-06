Video Portogallo Marocco 1-0 | highlights e gol della partita Mondiali 2018 | girone B

Video Portogallo-Marocco 1-0 - gli highlights della partita : decide Cristiano Ronaldo con un colpo di testa : Il Portogallo ha sconfitto il Marocco per 1-0 ai Mondiali 2018 di calcio. A decidere l’incontro è stato il solito Cristiano Ronaldo con un colpo di testa al 4′: cross di Moutinho, il fenomeno lusitano ha incornato al meglio e ha risolto la sfida. I Campioni d’Europa hanno poi sofferto contro i Leoni dell’Atlante che hanno fatto la partita ma che non sono riusciti a trovare la via del gol. Di seguito il VIDEO con li ...