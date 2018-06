VIDEO Francia-Perù 1-0 | highlights Mondiali 2018 | Mbappé porta i francesi agli ottavi e

oasport

(Di giovedì 21 giugno 2018)di misura, per la seconda partita consecutiva. Stavolta è bastato un gol dialla squadra di Didier Deschamps per battere iled assicurarsi la seconda vittoria di Russia. Sei punti in due partite e pass per glistaccato con il minimo sforzo. Il gol dell’attaccante del PSG ha anche l’effetto di condannare i peruviani all’eliminazione: manca ancora un incontro, ma con zero puntie Danimarca sono già irraggiungibili per i sudamericani, che oggi hanno lottato ma senza trovare il gol del pareggio. Glidi1-0 CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL CALCIO alessandro.tarallo@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: Influential Photography / Shutterstock.com