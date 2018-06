VIDEO Caballero | papera assurda del portiere dell’Argentina ai Mondiali 2018 Rebic lo

oasport

(Di giovedì 21 giugno 2018) Il Mondiale di Russiaè fin qui maledetto per l'Argentina. L'Albiceleste è passata in svantaggio contro la Croazia con unaa dir pocodel suoWilly, che nel tentativo di disimpegnare ha commesso un errore banalissimo, regalando la palla all'attaccante, che ha siglato l'1-0. Una vera disdetta per gli argentini, che ora sono spalle al muro, rischiando seriamente un'eliminazione a dir poco incredibile.