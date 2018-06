VIDEO Argentina-Croazia 0-3 | highlights Mondiali 2018 La papera di Caballero e la

oasport

: Che goal di #Modric! Argentina in ginocchio! ???? #ArgentinaCroazia - GoalItalia : Che goal di #Modric! Argentina in ginocchio! ???? #ArgentinaCroazia - sofffiaaa : BRAVO ARGENTINA!! - Sport_Mediaset : #AntonellaCavalieri fa il tifo per la sua #Argentina, in campo stasera alle 20 contro la #Croazia. E vi ricorda che… -

(Di giovedì 21 giugno 2018) Tracollo totale per l’. L’Albiceleste è stata battuta dallaper 3-0 ed ora rischia una clamorosa eliminazione dai. È stata un’altra prova a dir poco opaca quella della nazionale sudamericana, il cui destino è ora appeso a un filo, soprattutto nel caso in cui l’Islanda dovesse battere la Nigeria domani. Ad aprire la mattanza è stato Rebic, che ha sfruttato unaa dir poco clamorosa di. Poi Modric, con una perla, e Rakitic hanno chiuso il conto. Glidi0-3 CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL CALCIO alessandro.tarallo@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: Alizada Studios / Shutterstock.com