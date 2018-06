Viaggiava su auto diplomatica con bandiera Onu | denunciato

BELGIO - MULTATO PERCHE' Viaggiava A 696 KM/H / In realtà l'automobilista andava a 70 all'ora : BELGIO, MULTATO perché VIAGGIAVA a 696 km/h: “Ma ho solo un'Opel Astra”, la reazione dell'automobilista. E la foto diventa virale. L'errore non è stato però dell'autovelox...(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 23:15:00 GMT)