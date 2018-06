Via libera dall' Fmi al prestito di $50 miliardi per l' Argentina

Argentina - Via libera FMI a prestito 50 miliardi dollari : Il piano proposto dalle autorità di Buenos Aires - spiega il Fondo in una nota - punta a "rafforzare l'economia del paese riportando fiducia sul mercato, instrada il debito in una traiettoria di calo ...

Argentina - Via libera FMI a prestito 50 miliardi dollari : Il piano proposto dalle autorità di Buenos Aires - spiega il Fondo in una nota - punta a "rafforzare l'economia del paese riportando fiducia sul mercato, instrada il debito in una traiettoria di calo ...

Argentina : Via libera board Fmi a prestito 50 mld dlr : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Volley - cambia il regolamento! Eliminate le palette per la sostituzione - Via libera ai numeri di maglia fino al 99 : Piccola rivoluzione nel regolamento della SuperLega 2018-2019, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Per il momento le novità verranno applicate solo entro i nostri confini ma chissà che in futuro non vengano adottate anche in ambito internazionale. I cambi dei giocatori non saranno più effettuati con le palette, definitivamente abolite. Sarà tutto informatizzato, con l’utilizzo dei tablet: la panchina potrà chiedere il cambio ...

Alitalia - Via libera della Camera al decreto : è legge : Teleborsa, - Semaforo verde della Camera al decreto legge Alitalia , provvedimento già approvato dal Senato. A Montecitorio il testo è passato con 512 voti a favore, nessun contrario e 30 astenuti. Il ...

Alitalia - Via libera della Camera al decreto : è legge : Semaforo verde della Camera al decreto legge Alitalia , provvedimento già approvato dal Senato. A Montecitorio il testo è passato con 512 voti a favore, nessun contrario e 30 astenuti. Il decreto, ...

Animali - l’AIDAA : “Al Via la campagna ‘libero cane in libera spiaggia’” : Torna anche quest’anno l’operazione “Libero cane in libera spiaggia” l’iniziativa di consulenza dell’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente per tutelare chi decide di portare il proprio cane in spiaggia durante il periodo delle vacanze. “Quest’anno a differenza del passato – spiega l’Aidaa – il servizio di consulenza si limita alla gestione delle situazioni a rischio e ...

Def - Via libera da Camera e Senato Europa pronta a dare spazi : a che prezzo? : I voti favorevoli sono stati 166, 127 quelli contrari. Previsti sia lo stop dell’aumento dell’Iva sia rivedere i saldi di bilancio del triennio 2019-2021 individuando gli interventi necessari per attuare il programma di governo

Def - Via libera del Governo : né flat tax - né reddito di cittadinanza - resta pure la Fornero : Via libera di Camera e Senato alla risoluzione della maggioranza sul Documento di Economia e Finanza: 330 sì a Montecitorio, 166 a palazzo Madama per il Governo. L'esecutivo dovrà ''...

Def - Via libera alle Camere. Stop aumenti Iva e più flessibilità. Tria : "Prevenire aggravio conti" : ... volto a contrastare le sacche di poverta' presenti in Italia tramite interventi non assistenziali, bensi' tramite l'integrazione nel mercato del lavoro" ha detto ancora il ministro dell'Economia. "...

Def - Via libera dalle Camere : il Senato approva la risoluzione della maggioranza : Il ministro dell'economia Giovanni Tria , parlando di Def, ha spiegato che «il consolidamento di bilancio è condizione necessaria per mantenere la fiducia dei mercati finanziari, imprescindibile per ...

Def : Via libera della Camera alla risoluzione di maggioranza : Via libera dell'Aula della Camera alla risoluzione di maggioranza Lega-M5S sul Def. I voti favorevoli sono stati 330, quelli contrari 242. I votanti sono stati 572, 4 gli astenuti. , ANSA, .

Def - Via libera Camera a risoluzione maggioranza con 330 sì : Roma, 19 giu. , askanews, Con 330 sì, 242 no e 4 astenuti l'Aula della Camera ha approvato la risoluzione di maggioranza al Def 2018. La maggioranza impegna il governo a bloccare l'aumento dell'Iva ...

Def - Via libera della Camera alla risoluzione di maggioranza : L'Aula della Camera approva la risoluzione di maggioranza sul Def, il Documento di economia e finanza del 2018. I voti favorevoli sono stati 330, quelli contrari 242 e quattro gli astenuti. La misura impegna il governo a bloccare l'aumento dell'Iva e delle accise su benzina e ...