Via alla Festa de L' Unità di Casalguidi | tutte le sera musica allo Spazio Kaos

Max Giusti - lo sfogo di Mister Affari Tuoi : 'Vi svelo come mi hanno fatto fuori dalla Rai' - sputtanati a Viale Mazzini : Per 5 anni è stato il padrone di casa di Affari Tuoi . Poi Max Giusti è stato silurato dalla Rai ,' a soli quattro giorni dalla presentazione dei nuovi palinsesti'. 'Sembrava un disastro', ammette il ...

Roma - aperto e subito rinViato il processo alla sindaca Raggi : Roma, 21 giu. , askanews, aperto e subito rinviato il processo alla sindaca di Roma, Virginia Raggi. Il giudice del tribunale monocratico della Capitale, sentite le parti, acquisiti gli atti, ha ...

I-Days 2018 al Via con The Killers e Liam Gallagher : biglietti e line up del Festival a Milano : L'edizione 2018 degli I-Days è in programma dal 21 al 24 giugno a Milano. Quest’anno l’evento si sposta nella ben più accogliente Area Expo - Experience Milano per un totale di quattro giorni all’insegna della migliore musica internazionale. L’ampia line-up è ricca di artisti solisti e band di rilievo. I-Days 2018 si apre con The Killers, Liam Gallagher, Richard Ashcroft, X Ambassadors e Slydigs attesi nella serata inaugurale del 21 ...

Maturità - Via alla seconda prova : greco al classico - matematica allo scientifico Tutte le tracce : Maturità, al via la seconda prova. Oggi per gli oltre 500 mila studenti che stanno affrontando l'esame di Stato è la volta della seconda prova che avrà inizio dalle ore 8.30....

Adriatica Ionica Race – La cronosquadre di Jesolo alla Quick Step - ViViani primo leader : Elia Viviani è il primo leader della classifica della Adriatica Ionica Race: la prima tappa va alla Quick Step Floors E’ partita oggi la Adriatica Ionica Race 2018. I corridori hanno preso parte oggi alla cronosquadre di Bim-Ciclabile del Piave–Lido di Jesolo (23,3 km), che è stata vinta dalla Quick Step Floors: la squadra di Elia Viviani, ha fermato il cronometro sul 25’28’’ con una media di 54,895km/h, aggiudicandosi la prima tappa. ...

"Notte prima degli esami" in Piazza Duomo. Via alla Maturità 2018 : Si è rinnovato martedì 19 giugno in Piazza Duomo, nella fatidica "Notte prima degli esami", il rito della granita e del gelato di gruppo per tutti gli studenti delle scuole superiori di Orvieto che da ...

Rubano i cavi dalla ferroVia : circolazione dei treni in tilt sulla linea Milano-Lecco : Approfondimenti Ritardi dei treni: a luglio su ventiquattro linee si risparmia il 30% 19 giugno 2018 treni: circolazione in tilt per un guasto tra Lierna e Varenna. Attivati i bus sostitutivi 18 ...

Def : Via libera della Camera alla risoluzione di maggioranza : Via libera dell'Aula della Camera alla risoluzione di maggioranza Lega-M5S sul Def. I voti favorevoli sono stati 330, quelli contrari 242. I votanti sono stati 572, 4 gli astenuti. , ANSA, .

Meteo - torna l'inverno : arriva la 'sciabolata' dalla ScandinaVia : Nonostante l'arrivo sull'Italia dell'Anticiclone delle Azzorre, il Meteo continua ad essere decisamente instabile con rovesci, temporali e...

Energia : al Via la prima filiera di biometano agricolo dalla stalla alla strada : Nasce in Italia la prima filiera di biometano agricolo “dalla stalla alla strada” per raggiungere l’obiettivo di immettere nella rete 8 miliardi di metri cubi di gas “verde” da qui al 2030. Il protocollo d’intesa è stato firmato a Palazzo Rospigliosi a Roma da Coldiretti, Bonifiche Ferraresi, A2A, Snam e Gse – Gestore dei servizi energetici con il coinvolgimento delle imprese agricole e industriali, dei Comuni italiani e, più in generale, di ...

