Vela | Kieler Woche 2018 | risultati altalenanti per gli italiani Alessio Spadoni 12°

(Di giovedì 21 giugno 2018) Seconda giornata di regate a Kiel, in Germania, sede della prestigiosa. Nella classe 470 sono state disputate due prove: Giacomo Ferrari e Giulio Calabrò si sono piazzati al sesto e settimo posto, scendendo all’11° in classifica generale, con un totale di 16 punti. In vetta ci sono ora gli svedesi Anton Dahlberg e Fredrik Bergstroem, vincitori di entrambe le regate odierne, con 4 punti, uno in meno degli australiani Mathew Belcher e Will Ryan. Due regate anche tra le donne e brutte notizie per Ilaria Paternoster e Sveva Carraro, scese al 12° posto della classifica generale con 31 punti, dopo due piazzamenti in 18esima e 17esima posizione. Sono salite, invece, Benedetta Di Salle e Alessandra Dubbini, ora none con 24 dopo il 7-16 odierno. Sempre Germania al comando, ma oggi con Frederike Loewe e Anna Markfort (6, 1-4). Italiane ancora indietro nel 49erFX. Francesca ...