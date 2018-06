Vela d’Altura – Campionato italiano 2018 | Mela ed Extrema al comando al Trofeo DHL

sportfair

: CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO VELA D’ALTURA TROFEO DHL - DAY 1 Dopo la prima giornata al comando Mela ed Extrema I… - federvela : CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO VELA D’ALTURA TROFEO DHL - DAY 1 Dopo la prima giornata al comando Mela ed Extrema I… - MegaSuperLarge : CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO VELA D’ALTURA TROFEO DHL - ShareMySea_IT : INIZIATO IL CAMPIONATO ITALIANO VELA D'ALTURA -

(Di giovedì 21 giugno 2018)assolutoDHL: dopo la prima giornata aledNelle acque di Forio d’Ischia è andata in scena la prima giornata delassolutoDHL. Le imbarcazioni hanno portato a termine una prova nel corso di una giornata caratterizzata da bel tempo e vento debole intorno ai 7-8 nodi fino al pomeriggio, quando il sole ha lasciato spazio al maltempo e all’assenza di vento che ha costretto la Giuria a far rientrare gli equipaggi in banchina. Dopo la prima prova, alnel Gruppo A c’è, lo Swan 42 di Andrea Rossi(C.N. Marina di Carrara). Al secondo posto Altair 3, lo Scuderia 50 dell’armatore Sandro Paniccia (C.V. Portocivitanova). Al terzo posto Selene – Alifax, lo Swan 42 di Massimo De Campo tesserato per lo Yacht Club Lignano. Nel gruppo B, ha chiuso al primo posto la regata di ...