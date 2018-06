Vela – Circolo Vela Gargnano del lago di Garda | primi bilanci positivi

sportfair

(Di giovedì 21 giugno 2018) Successi agonistici e grandi regate per ildeldiMetà stagione eper ildeldi. Non solo impegni in ambito organizzativo ma importanti risultati per i vari skipper del sodalizio della Centomiglia velica dell’8-9 settembre. Le due ragazze della squadra 29Er Michelle Waink e Claudia Gambarin hanno guadagnato la convocazione per il Mondiale Giovanile Under 19 che si correrà a luglio negli Usa, più precisamente a Corpus Christi in Texas. Tra le barche monotipo è arrivata una doppietta in occasione del Campionato Italiano Protagonist a Malcesine. I fratelli Marco e Paolo Cavallini si sono imposti nel Tricolore assoluto con il “Gattone” dell’armatore Max Docali. Secondo si è piazzato Luca Bovolato alla barra del suo “La Santissima”, primo tra i timonieri-armatori. Al Campionato ...