: Vacanze e yoga: 5 viaggi per un’estate di felicità - TravellerItalia : Vacanze e yoga: 5 viaggi per un’estate di felicità - viaggibenessere : Vacanze e #fitness! Scoprite lo #yoga in spiaggia. #viaggi #WellnessWednesday - ShockModeling : RT @Elle_Italia: Per un benessere che abbraccia anima e corpo -

(Di giovedì 21 giugno 2018) 21 giugno: II giornata mondiale dello, riconosciuto dall’Unesco come Patrimonio immateriale dell’umanità. In concomitanza con il solstizio d’estate, detto Dakshinayana, il passaggio alla seconda parte dell’anno, in ogni angolo del globo si celebra questa disciplina con eventi, manifestazioni e pratiche open air. Chiediamo al maestro Antonio Nuzzo, tra i primi ad aver portato loin Italia collaborando con i pionieri della diffusione della disciplina in Europa, che terrà una lezione gratuita all’Arena Civica di Milano giovedi alle 19,30, quale è il modo giusto di porsi nel confronti di quest’antica disciplina indiana. «L’essere umano ha in sé tutte le risorse necessarie per ritrovare la forma, la salute e la vitalità a patto che si lasci fare la natura» esordisce Nuzzo. Dalloarrivano buone notizie. Con il suo tono pacato e deciso, quasi esortativo, indica ...