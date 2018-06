Usa | Tesla fa causa a un ex dipendente | “Ha mentito e rubato dati”

Tesla - Ex dipendente accUsato di sabotaggio : La Tesla ha citato in giudizio un ex dipendente, Martin Tripp, accusandolo di aver rubato segreti industriali e aver diffuso informazioni false alla stampa. L'ingegnere, secondo quanto riportato dai legali della Casa di Palo Alto, avrebbe ammesso "di aver scritto un software che ha hackerato il sistema operativo di produzione della Tesla" e di aver trasferito "diversi gigabyte di dati riservati a entità esterne all'azienda". ...

Tesla - l’accUsa shock di Musk : “c’è un sabotatore dietro gli incidenti“ [VIDEO] : Il CEO di Tesla è convinto che ci sia un “sabotatore” interno all’azienda dietro gli ultimi incidenti che hanno coinvolto le auto del Costruttore californiano Elon Musk, l’eclettico fondatore e numero uno di Tesla, ha recentemente lanciato un’accusa pesantissima: secondo Musk all’interno della Casa automobilistica californiana specializzata in auto elettriche ci sarebbe un sabotatore. l’accusa è stata lanciata tramite una mail inviata a tutti i ...

Usa - auto Tesla con guida autonoma centra la polizia : lo scontro è social : Usa, auto Tesla con guida autonoma centra la polizia: lo scontro è social Usa, auto Tesla con guida autonoma centra la polizia: lo scontro è social Continua a leggere L'articolo Usa, auto Tesla con guida autonoma centra la polizia: lo scontro è social proviene da NewsGo.

Tesla - nuovo incidente mortale in Usa : 04.59 Tesla, nuovo incidente mortale in Usa La cronaca registra un altro incidente mortale di Tesla. Un uomo è morto vicino San Francisco dopo che la Tesla, di cui era al volante, è finita contro una recinzione e poi in laghetto limitrofo. La ...

Tesla esporta fuori dagli Usa e si dice pronta a sbarcare anche in Islanda : La politica, intanto, ha lanciato anche un programma d'investimenti per la costruzione di una rete di stazioni di ricarica.

Usa : Tesla con pilota automatico si schianta a 90 km orari - : Si tratta del terzo incidente del genere dall'inizio dell'anno per le auto della società di Elon Musk. Il conducente salvo grazie all'airbag. Avviata un'inchiesta: la polizia cerca di capire se la ...

Tesla Model S - La Bosch chiamata in caUsa per il richiamo : Alla fine di marzo la Tesla ha annunciato una manovra volontaria di richiamo per 125 mila Model S prodotte prima dell'aprile del 2016. Il costruttore ha infatti rilevato che su alcuni Modelli potrebbe verificarsi un malfunzionamento dovuto all'eccessiva usura di uno dei supporti di fissaggio del servosterzo, una componente che, secondo le ultime dichiarazioni della Casa, sarebbe stata fornita dalla Bosch.Colpe addossate al fornitore. "Il ...