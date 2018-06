Usa | la polizia uccide un afroamericano di 17 anni Proteste a Pittsburgh | “Era

Polizia RagUsa : pullman irregolari e alterazione cronotachigrafi : 4 denunce : La Polizia Stradale di Ragusa ha denunciato 4 persone e sequestrato 2 congegni di alterazione dei cronotachigrafi. Trovati irregolari 2 pullman

Apple - iOS 12 chiuderà la falla Usata dalla polizia/ Nuovo aggiornamento per blindare gli iPhone : Apple, iOS 12 chiuderà la falla usata dalla polizia: Nuovo aggiornamento per blindare gli iPhone. Pronto il Nuovo upgrade per la sicurezza degli smartphone di Cupertino(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 16:07:00 GMT)

Usa : polizia indaga accuse abusi su presidente della Marvel : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Uffici del Comando Polizia Municipale chiusi a RagUsa : Il Comune di Ragusa comunica la chiusura degli Uffici del Comando in concomitanza con le operazioni di voto delle Amministrative comunali.

Usa - ruba cingolato e fugge a tutta velocità : l’incredibile inseguimento della polizia [VIDEO] : Un soldato a bordo di un cingolato rubato si è dato alla fuga sull’autostrada americana Interstate 95 Un inseguimento della polizia decisamente insolito e surreale è avvenuto sulla Interstate 95,nella zona nei pressi della militare di Fort Pickett. Un soldato della base aveva rubato un blindato della base militare per poi fuggire in strada a tutta velocità. Dopo un lungo inseguimento le forze dell’ordine sono riuscite a bloccare il cingolato ed ...

Polizia di frontiera sotto accUsa. Migranti trattati in modo indegno : Funzionari francesi hanno stilato un rapporto su quanto avverrebbe al posto di frontiera a Mentone. 'trattenuti per ore in locali sporchi e fatiscenti' si legge. E denunciano i metodi irregolari usati ...

Usa : ucciso da polizia per errore - famiglia riceve 4 dollari per danni : Usa:ucciso da polizia per errore,famiglia riceve 4 dollari per danni Usa:ucciso da polizia per errore,famiglia riceve 4 dollari per danni Continua a leggere L'articolo Usa:ucciso da polizia per errore,famiglia riceve 4 dollari per danni proviene da NewsGo.

Usa - auto Tesla con guida autonoma centra la polizia : lo scontro è social : Usa, auto Tesla con guida autonoma centra la polizia: lo scontro è social Usa, auto Tesla con guida autonoma centra la polizia: lo scontro è social Continua a leggere L'articolo Usa, auto Tesla con guida autonoma centra la polizia: lo scontro è social proviene da NewsGo.

La Polizia non Usa il riconoscimento facciale di Amazon. Ma vorrebbe farlo : Non abbiamo usato il riconoscimento facciale sui cittadini ma vorremmo tanto farlo. Potrebbe essere questa la sintesi di una conferenza che la Polizia di Orlando ha tenuto per spiegare come stia utilizzando Rekognition, la tecnologia sviluppata da Amazon. L'obiettivo era placare le preoccupazioni dell'American Civil Liberties Union (Aclu), che nei giorni scorsi aveva inviato una lettera a Jeff Bezos chiedendo di sospendere gli accordi ...

Harvey Weinstein arrestato - l’ex produttore si consegna alla polizia di New York : tutti i capi d’accUsa (foto) : La notizia sta facendo il giro del mondo: Harvey Weinstein arrestato. Tutto finito per l'ex produttore di Hollywood, che, dopo il mandato di cattura, si è consegnato spontaneamente alla polizia di New York, evitando così le manette. Ma non il carcere. All'arrivo davanti al commissariato di Lower Manhattan, il mogul non ha voluto rilasciare alcuna dichiarazione alla stampa. Da quando, lo scorso ottobre, l'inchiesta del New York Times ha ...

Caso Weinstein - il produttore si consegna alla polizia : "AccUsa di stupro" : Dalle prime denunce all'esplosione del movimento #MeToo. La parabola di uno degli uomini più potenti di Hollywood, finito in disgrazia per aver molestato oltre 80 donne e il cui Caso ha portato alla luce i tanti abusi commessi dalle star di cinema, spettaccolo e politica La galleria degli orrori di "quella volta che": tra rabbia e disgusto le denunce delle donne " Il romanzo al tempo del #MeToo " Molestie sessuali a Hollywood, ...

Weinstein si consegna alla polizia di Ny : «AccUsa di stupro» : Harvey Weinstein ha trovato l'abituale folla di fotografi dietro le transenne ma non il red carpet e le attrici in haute couture quando si è consegnato questa mattina alla polizia di...

Weinstein si consegna alla polizia di Ny : «AccUsa di stupro» : Harvey Weinstein ha trovato l'abituale folla di fotografi dietro le transenne ma non il red carpet e le attrici in haute couture quando si è consegnato questa mattina alla polizia di...

Weinstein si consegna alla polizia di Ny : «AccUsa di stupro» : Harvey Weinstein ha trovato l'abituale folla di fotografi dietro le transenne ma non il red carpet e le attrici in haute couture quando si è consegnato questa mattina alla polizia di...