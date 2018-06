Usa | dividere le famiglie migranti dal Messico si è rivelata scelta disastrosa Ecco

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 21 giugno 2018) Alla fine, Donald Trump ha capitolato. Nel pomeriggio di mercoledì il presidente ha firmato un ordine esecutivo che permetterà ai minori e alle loro, detenuti alla frontiera, di restare uniti. L’indignazione per le immagini e le voci dei bambini, separati dagli adulti e tenuti in gabbie, alla fine ha prevalso. Trump ha però escluso di essere stato costretto a fare marcia indietro. In un comizio tenuto in Minnesota, poche ore dopo la firma, il presidente ha anzi reagito, spiegando che la sua politica suinon cambia e che tutta questa storia è una mossa dei democratici per “nascondere i crimini di Hillary Clinton e dell’Fbi”. E’ però indubbio che la firma sull’ordine esecutivo è per lui una sconfitta gravissima, politica e di immagine. La sconfitta politica sta nell’aver creduto di poter addossare sul Congresso, e in particolare sui democratici, la responsabilità della ...