Maltempo Usa - le piogge più intense in Texas dall’uragano Harvey : alluvioni lampo e grandi disagi [FOTO e VIDEO] : 1/21 ...

Daimler - Allarme utili per le conseguenze delle tensioni tra Usa e Cina : La Daimler lancia un Allarme sugli utili del 2018. A pesare sono, innanzitutto, le conseguenze delle crescenti tensioni commerciali tra gli Stati Uniti e la Cina con lannuncio di nuove tariffe doganali tra le due sponde del Pacifico. Problemi per le Suv prodotte in Alabama. Il gruppo tedesco, proprietario del marchio Mercedes, è il primo grande produttore automobilistico a pagare concretamente gli effetti di una guerra commerciale che ha ...

Roma - atto vandalico caUsa rallentamenti su linea ferroviaria : Roma, atto vandalico causa rallentamenti su linea ferroviaria Roma, atto vandalico causa rallentamenti su linea ferroviaria Continua a leggere L'articolo Roma, atto vandalico causa rallentamenti su linea ferroviaria proviene da NewsGo.

Figli separati dai genitori - segretaria alla Sicurezza Usa contestata mentre cena al ristorante messicano : “Vergogna” : Dopo la diffusione, in tutto il mondo, del caso dei bambini messicani separati dai propri genitori e trattenuti in centri appositi dalle autorità americane, la segretaria USA al Dipartimento della Sicurezza interna, Kirstjen Nielsen, aveva detto ai giornalisti: “I bambini stanno bene, hanno assistenza medica e pure la tv”. Ma la esponente del governo Trump, in serata, ha scelto di mangiare in un ristorante messicano a Washington. Ed ...

Palermo : tram e tagli a contributi - Comune fa caUsa alla Regione : Palermo, 20 giu. (AdnKronos) - Il Comune di Palermo fa causa alla Regione siciliana. Il sindaco Leoluca Orlando ha disposto stamattina la costituzione di un gruppo di lavoro, di cui fanno parte gli assessori Sergio Marino e Antonio Gentile, nonché i dirigenti dei settori interessati, oltre all'Avvoc

Maltempo - la Sicilia attende il Solstizio d’Estate 2018 sotto la pioggia : allagamenti a Canicattì - chiUsa la strada di Licata [DATI] : Forte Maltempo oggi in Sicilia, a dispetto dell’estate che si appresta ad arrivare. Le piogge hanno interessato diverse parti della Regione. La città più colpita è stata Licata, dove sono caduti ben 62mm di pioggia, segue Canicattì con 60mm, Caltanissetta con 48mm, Francavilla di Sicilia con 33mm e Ragusa con 19mm. Traffico bloccato sulla strada statale 123 in entrambe le direzioni nel comune di Licata, in provincia di Agrigento, per ...

'Vergogna' : attivisti criticano segretaria alla sicurezza Usa - lei lascia il ristorante : Le polemiche si sono accese in seguito alla nuova politica sull'immigrazione clandestina, la cosiddetta "tolleranza zero" portata avanti dall'amministrazione Trump. La linea dura ha indignato l'...

Monza : l'accUsa chiede 9 anni e mezzo per gli abusi alle stagiste del centro estetico : Rischia fino a nove anni e mezzo di reclusione il commerciante, titolare di un paio di centri estetici in Brianza, accusato di aver abusato di quattro stagiste minorenni "durante l'alternanza scuola ...

Pistoia - abUsava di una sua allieva 12enne : allenatore condannato a sei anni e due mesi : Sei anni e due mesi di reclusione un allenatore di sessantasei anni accusato di violenza sessuale pluriaggravata su una ragazzina di dodici anni che giocava in una squadra da lui allenata. I fatti sono avvenuti nel Pistoiese. A scoprire quanto accadeva tra l'uomo è la ragazzina è stata la madre della vittima.Continua a leggere

Futures Usa positivi. Si preannuncia un avvio in verde per Wall Street : Teleborsa, - Andamento positivo per i Futures sui principali indici statunitensi , a presagire un avvio in verde di Wall Street dopo diverse sessioni di passione in scia ai timori per un'escalation ...

Parma - l'accUsa dalla procura federale di tentato illecito : a rischio la serie A : La procura della Figc, guidata da Giuseppe Pecoraro , ha chiuso le indagini sul Parma per il caso legato agli sms inviati da Emanuele Calaiò e Fabio Ceravolo a due giocatori dello Spezia prima del ...

Prende in giro le Usanze cinesi e diventa una star dei social : il discorso alla festa di laurea dello studente italiano a Shangai : Carlo Dragonetti, 24enne di Trani, si è appena laureato alla Normale di Shangai. Di fronte a 8mila persone, Prende la parola durante la cerimonia di consegna dei diplomi. “I miei amici cinesi mi hanno insegnato che se ho un problema posso curarmi con l’acqua calda. Hai la febbre? Acqua calda. Hai mal di pancia? Acqua calda. Sei stressato? Acqua calda. L’acqua cinese fa miracoli”. Grazie alla sua ironia, Dragonetti è ...

La Russia accUsa gli Usa di destabilizzare il mercato mondiale dei metalli - : Le sanzioni statunitensi contro l'azienda russa RusAl destabilizzano il mercato dei metalli. Lo ha affermato il viceministro russo degli Esteri Alexandr Grushko. "Le misure restrittive degli Stati ...

Migranti soccorsi dalla nave Usa - oltre 70 vittime nel naufragio : tra loro una donna incinta e una mamma con neonata : “Il gommone all’improvviso si è bucato nel mezzo e si è spezzato in due: è stata la fine”. I 42 Migranti sopravvissuti a un naufragio al largo della Libia grazie all’intervento della nave Trenton della Marina americana raccontano così quel momento drammatico, costato la vita ad almeno 70 persone, disperse in mezzo al mare. Quindi non 12 come era sembrato in un primo momento, ma oltre 70 morti. Tra loro, ricostruiscono i ...