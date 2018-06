Uomini e Donne | Valentina Dallari malata | come sta adesso

lanostratv

(Di giovedì 21 giugno 2018)rompe il silenzio e parla della malattia Molti mesi fa la ex tronistaha fatto molto parlare per via della sua salute. Per i pochi che non lo sapessero la giovane ha pubblicato delle foto di una serata in cui ha lavoratodeejay su instagram. Immagini, che hanno fatto subito preoccupare i suoi tantissimi fan. Il motivo? Troppo magra, tanto da riuscire a contarle le costole. Da quel momento è scoppiato un vero e proprio putiferio sui social. Successivamenteha confessato di avere un problema alimentare. Per tale ragione ha dichiarato di voler andare in una clinica specializzata per superare questo brutto problema. Da quel momento in poi la ragazza non ha più fatto dichiarazioni e non ha più aggiornato i suoi fan tramite social sui suoi progressi, almeno fino ad. Difatti la ex tronista diha rilasciato ...