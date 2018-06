Uomini e Donne | Luigi Mastroianni | Non ho strumentalizzato mio fratello Salvo

Valentina Dallari - Uomini e Donne/ L’anoressia : “Sto guarendo! E’ stato un percorso lungo e faticoso” : Valentina Dallari, da Uomini e Donne, alla carriera di deejay e L’anoressia: “Sto guarendo! E’ stato un percorso lungo e faticoso”, le sue parole in esclusiva tra le pagine di "Oggi".(Pubblicato il Thu, 21 Jun 2018 12:00:00 GMT)

Uomini e Donne - Virginia Stablum : "Nicolò Brigante? Ci siamo vissuti davvero poco" : Virginia Stablum, intervistata da 'Uomini e Donne Magazine', in edicola questa settimana, vuota il sacco attorno ai motivi che l'avrebbero allontanata da Nicolò Brigante a poche settimane dalla scelta: Ho iniziato a capire che c’era qualcosa che non andava da subito. Nicolò ha assunto dei comportamenti molto freddi e distaccati nel momento in cui si sono spenti i riflettori. […] Le prime settimane ci siamo visti principalmente per i ...

Luigi Mastroianni di Uomini e Donne risponde agli heaters : i commenti su mio fratello Salvo? “Non li leggo più” : Luigi Mastroianni e il suo rapporto con il fratello Salvo: i commenti degli heaters? “Non li leggo più” Del rapporto e l’affetto che lo lega al fratello Salvo (affetto dalla Sindrome di Down) Luigi Mastroianni ne è sempre andato fiero. Sia a Uomini e Donne che sui social, inoltre, l’ex corteggiatore ha ribadito più volte […] L'articolo Luigi Mastroianni di Uomini e Donne risponde agli heaters: i commenti su mio ...

Uomini e Donne news : Virginia Stablum attacca Nicolò Brigante - poi fa il confronto con Marta Pasqualato : Uomini e Donne news, Virginia Stablum contro Nicolò Brigante: lui pensa ancora a Marta? “No è solo focalizzato su se stesso” Dopo la fine della storia con Nicolò Brigante, Virginia Stablum è tornata a parlare e ad esprimere il suo parere sull’ex tronista che l’aveva scelta. Le dichiarazioni rilasciate da quest’ultima al settimanale di Uomini […] L'articolo Uomini e Donne news: Virginia Stablum attacca Nicolò ...

Giulia De Lellis e Andrea Damante - Uomini e Donne/ Perché si sono rivisti? La verità sul possibile ritorno : Giulia De Lellis e Andrea Damante, ecco Perché si sono rivisti: tutta la verità durante una diretta di Instagram dell'esperta in tendenze, tornano insieme? “Non lo so…”.(Pubblicato il Thu, 21 Jun 2018 08:56:00 GMT)

Uomini e Donne - Sara Affi Fella ammette : “Con Luigi stiamo vivendo un momento di crisi” : Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni sono in crisi: le parole dell’ex tronista a Uomini e Donne Magazine È ufficiale: Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni sono in crisi, lo ha confermato proprio lei in un’intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine. A chiedere una pausa per riflettere però, stando a quanto dichiarato dalla Affi […] L'articolo Uomini e Donne, Sara Affi Fella ammette: “Con Luigi stiamo vivendo un momento ...

“Ma sei tu?”. Uomini e Donne - scordatevi questo Claudio Sona : cambiamento assurdo. Fan letteralmente impazziti : Nella vita, a un certo punto, tutti sentiamo l’esigenza di un cambiamento. E allora ecco che qualcuno pensa bene di iniziare da un piccolo gesto, come la rivoluzione del proprio look. Colpo di scena del tutto inaspettato, si potrebbe quasi pensare che Claudio Sona abbia battuto la testa da qualche parte. L’ex tronista di Uomini e Donne ne ha combinata un’altra delle sue. Dire che i fan sono rimasti tutti senza parole è davvero molto ...

Uomini e Donne oggi - Claudio Sona cambia look : tutti senza parole : oggi Uomini e Donne, Claudio Sona sorprende tutti: da moro a biondo platino Colpo di scena del tutto inaspettato, si potrebbe quasi pensare che Claudio Sona abbia battuto la testa da qualche parte. L’ex tronista di Uomini e Donne ne ha combinata un’altra delle sue. Dire che i fan sono rimasti tutti senza parole è […] L'articolo Uomini e Donne oggi, Claudio Sona cambia look: tutti senza parole proviene da Gossip e Tv.

Uomini e Donne News : Luigi Mastroianni ritorna sui social - ringrazia tutti ma non cita Sara Affi Fella : Uomini e Donne: Luigi Mastroianni ritorna sui social e spiega quello che è successo, poi ringrazia tutti ma non cita Sara Luigi Mastroianni ritorna sui social e decide di farlo spiegando dettagliatamente ai suoi fan quello che è successo. Lui e Sara Affi Fella si sono lasciati dopo Uomini e Donne? Ebbene questo, al momento, […] L'articolo Uomini e Donne News: Luigi Mastroianni ritorna sui social, ringrazia tutti ma non cita Sara Affi Fella ...

Francesca Cipriani tronista di Uomini e Donne dopo l'Isola dei Famosi? : Francesca Cipriani, reduce dall'ultima edizione de l'Isola dei Famosi 2018, in una recente intervista a Nuovo Tv, ha confessato un prossimo sogno nel cassetto sia dal punto di vista affettivo, sia da quello lavorativo. Diventare la prossima tronista di Uomini e Donne e, perché no, trovare l'anima gemella in tv:prosegui la letturaFrancesca Cipriani tronista di Uomini e Donne dopo l'Isola dei Famosi? pubblicato su Gossipblog.it 20 giugno 2018 ...

Uomini e Donne - Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni - lite in pubblico - ma stanno ancora insieme : Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni non si sarebbero lasciati. La conferma arriverebbe, come sempre, dai social, dal momento che il fratello di Sara ha postato un video in cui si vedono i due, che si sono messi insieme dopo Uomini e Donne. La Affi Fella, dopo una vacanza trascorsa a Ibiza con le amiche, ha quindi subito cercato Luigi. Non è certo tutto rose e fiori, dal momento che i due sono stati pizzicati mentre discutevano animatamente in ...

Uomini e Donne - Sonia Lorenzini al settimo cielo : un grande traguardo : Sonia Lorenzo dopo Uomini e Donne: nasce la linea di gioielli Vitaliana Dopo Uomini e Donne, Sonia Lorenzini si è rimboccata le maniche per realizzare alcuni dei suoi più grandi sogni. Anche e soprattutto grazie alla popolarità che le ha dato il Trono Classico, la ragazza è riuscita a raggiungere un grande traguardo. Da diverso […] L'articolo Uomini e Donne, Sonia Lorenzini al settimo cielo: un grande traguardo proviene da Gossip e Tv.

SARA AFFI FELLA E LUIGI MASTROIANNI/ Uomini e Donne - l'ex corteggiatore in discoteca e c'è anche... Sissi : SARA AFFI FELLA e LUIGI MASTROIANNI si rivedono, ma litigano in pubblico e il video fa il giro del web: rottura vicina per la coppia di Uomini e Donne?(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 13:16:00 GMT)

Uomini e Donne : Francesca Cipriani si candida come tronista : Francesca Cipriani punta al trono di Uomini e Donne Uomini e Donne è finito ormai da alcune settimane, ma la redazione è già all’opera per trovare i nuovi protagonisti per la prossima stagione. A tal proposito Francesca Cipriani, durante un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo Tv, ha fatto sapere di puntare al trono per trovare finalmente la sua anima gemella. Difatti la ex naufraga della tredicesima edizione de L’Isola ...