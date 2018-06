Untore dell’Hiv L’appello a Chi l’ha Visto | “Chi ha fatto sesso con lui ci chiami”

fanpage

(Di giovedì 21 giugno 2018) Il capo della Squadra Mobile di Ancona: "Chi ha avuto rapporti con Pinti si metta in contatto con noi”. Il 35enne ora potrebbe essere incriminato anche per l'omicidio volontario dell'ex fidanzata, morta un anno fa a causa della patologia che lui affermava non esistesse.