Una mozione per cessare la convenzione con Publiacqua La proposta della lista

L'arbitro La Penna - il lavoro 'sospetto' - la promozione - sua - e l'inopportUna designazione : Per la cronaca il fischietto romano, fino a sabato sera, era uno dei principali candidati al salto di categoria dal momento che veniva considerato uno dei migliori fischietti della serie B. Dopo ...

Non si interrompe Una emozione. Di Guido Giampietro : Altro che bambini! Erano i grandi a godersi quegli spettacoli scritti da autori di grido , ivi compreso il nostro Maestro che firmava "emozioni" per Campari, Barilla, Banca di Roma…, e interpretati ...

Cosenza - festa incredibile : delirio per Una promozione storica [FOTO e VIDEO] : 1/9 Fabio Urbini/LaPresse ...

E’ festa Frosinone - promozione in Serie A dopo Una cavalcata importante : lacrime per il Palermo - i rosanero recriminano [FOTO] : 1/15 Foto LaPresse ...

Raggi : "Via Almirante? Presenterò Una mozione" : Virginia Raggi ieri sera era ospite del programma televisivo Porta a Porta quando Bruno Vespa le ha chiesto di commentare la mozione approvata dall'Assemblea Capitolina per l'intitolazione di una strada a Giorgio Almirante. La Sindaca è parsa confusa e sorpresa, ma ha cercato di spiegare la decisione presa in autonomia dal suo gruppo consiliare.Ieri notte, però, la Sindaca ha pubblicato un breve messaggio su Facebook: "Nessuna strada a Roma sarà ...

Roma intitolerà Una via ad Almirante - ok a mozione FdI con i voti del M5s : L'assemblea del Campidoglio dà il via libera. Il Pd abbandona l'aula. La sinfaca Raggi: "Non lo sapevo". Proteste della Comunità ebraica

Roma - approvata mozione di Fratelli d’Italia con i voti dei Cinque Stelle : “Si intitoli Una via a Giorgio Almirante” : Il Campidoglio dice sì a una via o a una piazza intitolata a Giorgio Almirante, fondatore e leader del Movimento Sociale italiano nonché reduce della Repubblica di Salò. La mozione, proposta da Fratelli d’Italia, è stata approvata dal consiglio comunale con i voti a favore di quasi tutti esponenti del Movimento Cinque Stelle. Il partito di Giorgia Meloni parla di una “vittoria storica della destra italiana e Romana” poiché ...

Una promozione da 20 euro per OnePlus 6 : la risposta ai problemi di sicurezza : Spunta proprio oggi 12 giugno una nuova interessante promozione ufficiale per tutti coloro che sono interessati ad acquistare un OnePlus 6. Osannato dagli addetti ai lavori e dagli utenti che hanno deciso da subito di dare fiducia al produttore con il top di gamma lanciato sul mercato nel 2018, va detto anche nei giorni scorsi è trapelata una vulnerabilità per lo smartphone tanto inattesa, quanto pericolosa. Non è un caso che il produttore si ...

Inchiesta su Spezia-Parma - sms sospetti. I ducali : 'NessUna irregolarità - promozione pulita' : 'Il Parma Calcio 1913 desidera rassicurare e tranquillizzare con forza i propri tifosi e nutre la massima fiducia sul fatto che quest'indagine certificherà ulteriormente come la terza promozione ...

L’emozione governa la società - il Parlamento - i mercati. Fossi un prof farei Una rivoluzione : Quanto durerà la società delL’emozione? Perché io qui, da umile spettatore dei fatti del mondo, non riesco più a scorgere una razionalità in nulla. Lo spread che è tornato in auge in questi giorni, è un indicatore economico ma ecco sembra anch’esso il termometro di qualche stato emozionale, tipo “la paura dei mercati”. Emozione nei media che hanno bisogno di sensazionalismo, di mostri da sbattere in prima pagina, non “spiegano” più nulla, in ...

Champions League - gli errori di Karius “colpa di Una commozione cerebrale” provocata da scontro con Sergio Ramos : Uno scontro con Sergio Ramos potrebbe, in parte, salvare la faccia a Loris Karius. Il portiere del Liverpool, autore di due incredibili papere nella finale di Champions League che hanno spianato la strada al successo del Real Madrid, si è sottoposto a un’accurata visita medica al Massachusetts General Hospital di Boston. E gli esami hanno rilevato una commozione cerebrale provocata da un contrasto con il difensore spagnolo, avvenuto ...

Torna la ZTL h24 a Firenze e car2go offre Una promozione speciale per favorire la mobilità alternativa : Da giovedì 7 giugno tornerà in vigore a Firenze la ZTL-Zona a Traffico Limitato estiva-notturna: tutti i giovedì e i venerdì, fino al 5 ottobre, il divieto di accesso nei settori A, B e O della città inizierà alle 7.30 del mattino per concludersi alle ore 3.00 del mattino successivo. Una misura proposta dall’Amministrazione Comunale per abbassare i livelli di inquinamento e di traffico soprattutto nel centro storico e che viene accompagnata da ...