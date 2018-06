Una giornalista televisiva è stata molestata da un tifoso di calcio durante un servizio

Roberto Spada - che diede Una testata a un giornalista Rai a novembre a Ostia - è stato condannato a sei anni : Roberto Spada, l’uomo che diede una testata al giornalista della Rai Daniele Piervincenzi lo scorso novembre a Ostia, vicino a Roma, è stato condannato a sei anni di reclusione. Spada è stato condannato per aggressione con aggravante mafiosa: il pm Giovanni The post Roberto Spada, che diede una testata a un giornalista Rai a novembre a Ostia, è stato condannato a sei anni appeared first on Il Post.

MORTA MILLY GUALTERONI - GIORNALISTA DI COSMOPOLITAN/ "Una vita di sfide" - lutto a Sondrio : attesi i funerali : MORTA MILLY GUALTERONI, GIORNALISTA di COSMOPOLITAN, caduta dal quinto piano: incidente domestico o suicidio? E' scomparsa nella giornata di ieri presso la sua abitazione di Sondrio

Cade dal balcone e muore Una giornalista di Vogue e Cosmopolitan : Tragico incidente per Mariella Amalia "Milly" Gualteroni, giornalista e scrittrice che lavorava anche per Vogue e Cosmopolitan.Poco dopo le 9 di questa mattina, la 61enne era sul balcone di casa sua a Sondrio, quando è precipitata dal quinto piano. Come racconta il Giorno, la donna è morta sul colpo dopo un volo di circa 16 metri. A trovare il corpo senza vita nel cortile del palazzo è stato un vicino che ha dato l'allarme, ma a nulla sono ...

Una giornalista del Daily Mail si è infiltrata nel bunker del Bilderberg : ecco cosa ha visto : Sian Boyle, giornalista investigativa del Daily Mail Online, è riuscita ad infiltrarsi all'interno dell'NH Hotel Lingotto di Torino, luogo prescelto per la riunione del Bilderberg tenutasi dal 7 al 10 giugno scorsi. Un racconto dettagliato di nomi prestigiosi, delle loro chiacchiere, delle loro abitudini: tutto ciò che avviene e che la gente può solo supporre durante l'esclusivo think tank itinerante nato nell'ormai lontano ...

Pozzo - il giornalista allenatore tra due Mondiali e Una penna : ... che non aveva abbandonato definitivamente l'impiego dirigenziale alla Pirelli, che viaggiava in seconda classe e scriveva per le pagine di sport de La Stampa, la sola, con la Pirelli, che gli ...

Asia Argento fotografata da Chi con un giornalista : sarà amore o Una semplice amicizia? : Asia Argento ha un nuovo amore? Così sembra stando alle foto pubblicate da Chi che ha immortalato l'attrice e futura giudice di XFactor in compagnia di Hugo Clement, un giornalista francese di 28 anni. I due sono stati fotografati mano nella mano a Roma e nei pressi dell'hotel de Russie, dove Clement ha alloggiato durante il suo soggiorno nella capitale. Asia è ufficialmente fidanzata con lo chef giornalista Anthony Bourdain e ha ...

Jesse Williams ha una nuova fidanzata : Una giornalista ha rubato il cuore della star di "Grey's Anatomy" : New couple alert

Arkadij Babchenko - il giornalista 'ucciso' - è vivo : 'era Una farsa' : Arkadij Babchenko, il giornalista 'ucciso', è vivo. Il giornalista russo di 41 anni, noto oppositore del Cremlino, era stato dichiarato morto dalle autorità ucraine martedì sera. Ieri Babchenko si è ...

Il giornalista Arkady Babchenko è vivo. La morte è stata Una messa in scena - gli 007 ucraini : "Era un piano per sventare l'omicidio" : Arkady Babchenko, il giornalista russo dato ieri sera vittima di un assassinio a Kiev, è vivo ed è apparso in una conferenza stampa con il capo dei servizi di sicurezza ucraini a Kiev. La sua morte, ha detto quest'ultimo, è stata una messa in scena. Secondo quanto affermato dai servizi di sicurezza ucraini, "è stato scoperto un piano per assassinare Babchenko ed è stata presa la decisione di organizzare ...

Caso Tortora - a 30 anni dalla morte del giornalista e presentatore tv/ Casellati : "Una pagina di vergogna" : Enzo Tortora, a 30 anni dalla morte del giornalista e presentatore tv. La presidente del Senato Casellati lo ricorda oggi:"Una pagina di vergogna".

Enzo Tortora - 30 anni fa moriva il giornalista e conduttore televisivo. “Mi hanno fatto esplodere Una bomba atomica dentro” : Nessun può dimenticare la sua eleganza, la sua competenza, il suo sorriso. Eppure è già passata quasi una vita da quando Enzo Tortora non c’è più. Il 18 maggio 1988, a 59 anni moriva, per un tumore ai polmoni. “Perché – disse – mi hanno fatto esplodere una bomba atomica dentro”. Quella bomba è l’accusa di far parte della Nuova Camorra Organizzata e di essere un corriere della droga. Furono necessari ...

Messico - assassinato un altro giornalista. è il 75° dal 2010 Una strage senza un colpevole : È anche per questo che ci vuole molto coraggio a fare il giornalista in un Paese considerato tra i più pericolosi al mondo per la stampa. Huerta è stato ucciso poco dopo essere uscito di casa e ...

Una giornalista è stata ferita in un agguato in Montenegro : La giornalista investigativa Olivera Lavic è stata ferita a una gamba in un agguato organizzato contro di lei a Podgorica, la capitale del Montenegro. È il secondo attacco contro la stampa dopo quello del mese scorso, quando una bomba esplose

“Scie chimiche - la leggenda di Una bufala” : condannato blogger che perseguitava la giornalista scientifica : Rosario Marcianò, blogger “esperto” di scie chimiche, è stato condannato a otto mesi di reclusione per diffamazione a mezzo web nei confronti della giornalista Silvia Bencivelli: lo rende noto La Stampa. Il 16 settembre 2013, sulle pagine di Tuttogreen della Stampa, veniva pubblicato l’articolo dal titolo “Scie chimiche, la leggenda di una bufala“: l’autrice era appunto Silvia Bencivelli, allora collaboratrice ...