Un uomo è stato arrestato in relazione all’omicidio del rapper XXXTentacion

Abusa di una bambina di 3 anni : arrestato uomo di 24 anni a Napoli : Abusi su una bimba di tre anni: è quanto hanno scoperto i carabinieri a Nola, in provincia di Napoli. arrestato un uomo di 24 anni per atti di violenza sessuale aggravata. Le indagini, scaturite da una confidenza raccolta a seguito dell'intervento di una pattuglia dei carabinieri, hanno consentito di delineare un grave e univoco quadro indiziario a carico dell'uomo ritenuto responsabile di aver commesso gli abusi nel gennaio 2018.Secondo ...

Dolce e Gabbana - Monica Bellucci e Naomi Campbell in passerella/ Milano moda uomo : convincerle è stato facile? : Dolce e Gabbana: Monica Bellucci, Marpessa Hennink e Naomi Campbell in passerella. Milano moda uomo, esplorati i nuovi confini del mondo dello spettacolo e non solo.(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 12:27:00 GMT)

Arrestato Lanzalone - l'uomo di fiducia della Raggi a capo di Acea : Fra gli arrestati di questa mattina nell'ambito delle indagini sugli appalti per la costruzione del nuovo stadio della Roma ci sarebbe anche Luca Lanzalone, presidente di Acea e uomo di fiducia dei grillini a Roma.Quarantanove anni, avvocato, è considerato uno degli uomini di fiducia di Virginia Raggi e una delle figure più potenti all'ombra del Campidoglio. Nell'aprile 2017 venne nominato presidente della municipalizzata capitolina che gestisce ...

Come il guerrafondaio Trump ha eliminato uno stato canaglia senza sparare un colpo o perdere un uomo. : Il mondo è stato sull'orlo di una guerra nucleare, per mesi. Quindi la politica del confronto duro ha pagato. Fra ieri ed oggi il meeting diretto fra un presidente degli Stati Uniti ed un leader Nord ...

Parigi - uomo armato prende ostaggi in centro : blitz delle teste di cuoio - arrestato : Parigi, uomo armato prende ostaggi in centro: blitz delle teste di cuoio, arrestato Parigi, uomo armato prende ostaggi in centro: blitz delle teste di cuoio, arrestato Continua a leggere L'articolo Parigi, uomo armato prende ostaggi in centro: blitz delle teste di cuoio, arrestato proviene da NewsGo.

Parigi - uomo armato prende ostaggi in centro : blitz delle teste di cuoio - arrestato : Parigi, uomo armato prende ostaggi in centro: blitz delle teste di cuoio, arrestato Parigi, uomo armato prende ostaggi in centro: blitz delle teste di cuoio, arrestato Continua a leggere L'articolo Parigi, uomo armato prende ostaggi in centro: blitz delle teste di cuoio, arrestato proviene da NewsGo.

Parigi - uomo armato prende ostaggi in centro : blitz delle teste di cuoio - arrestato : Parigi, uomo armato prende ostaggi in centro: blitz delle teste di cuoio, arrestato Parigi, uomo armato prende ostaggi in centro: blitz delle teste di cuoio, arrestato Continua a leggere L'articolo Parigi, uomo armato prende ostaggi in centro: blitz delle teste di cuoio, arrestato proviene da NewsGo.

L’uomo che aveva preso due ostaggi in un appartamento di Parigi è stato arrestato - gli ostaggi sono stati liberati : L’uomo che oggi pomeriggio aveva preso due ostaggi in un appartamento del 10º arrondissement di Parigi è stato arrestato dopo quattro ore di stallo con la polizia francese, che aveva circondato il palazzo in rue des Petites-Stables. Non si conoscono ancora The post L’uomo che aveva preso due ostaggi in un appartamento di Parigi è stato arrestato, gli ostaggi sono stati liberati appeared first on Il Post.

Parigi - uomo armato prende ostaggi in centro : blitz delle teste di cuoio - arrestato : C'è voluto l'assalto delle forze speciali per far termire la presa d'ostaggi avvenuta a Parigi. L'uomo che aveva seuqestrato tre persone è stato arrestato. I tre ostaggi sono sani e salvi. 12 giu 20:...

Parigi - uomo armato prende alcuni ostaggi. Poi viene arrestato : In serata la notizia che tutti attendevano con ansia. L'uomo che ha gettato Parigi nel panico, prendendo alcuni ostaggi, è stato arrestato. Tutti i prigionieri sono sani e salvi.Paura nella capitale francese, in Rue des Petites Ecuries, nel X Arrondissement. Un uomo, che dice di essere armato con una pistola e una bomba, tiene con sé, nell'ufficio dell"agenzia pubblicitaria Mixicom, tre persone in ostaggio (tra cui una donna incinta). Dopo aver ...

"Sono sempre stato un uomo della fermezza : farò vedere che lo Stato c'è" : Fino a oggi prefetto di Bologna, classe 1963, Matteo Piantedosi è diventato il nuovo capo di gabinetto del Viminale e, come ha spiegato sulle pagine del "Quotidiano Nazionale", ha un chiodo fisso: "Far vedere che lo Stato c'è, che è condizione necessaria per la tranquillità dei cittadini. Un impegno a cui non posso, anzi, non possiamo sottrarci".Piantedosi si è detto anche onorato della scelta compiuta dal ...

Omicidio Soumayla : l'uomo arrestato nega responsabilità : Oggi Antonio Pontoriero è stato interrogato durante l'udienza di convalida del fermo e non è rimasto in silenzio. l'uomo, accusato di aver ucciso il sindacalista maliano Soumayla Sacko, morto sabato pomeriggio per una fucilata, ha negato qualsiasi coinvolgimento nell'Omicidio. Il suo legale, Francesco Muzzupappa, ha confermato le parole del suo assistito alla stampa: "Lui si dichiara assolutamente estraneo all'Omicidio. Quel pomeriggio era ...

"Faccia voltare bimba" - ladro gentiluomo avverte mamma/ Fucecchio : 33enne arrestato - due rapine in un giorno : "Faccia voltare bimba", ladro gentiluomo avverte mamma prima di compiere una rapina in farmacia: arrestato 33enne, già noto alle forze dell'ordine, dopo doppio colpo in un giorno.(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 18:07:00 GMT)

L’uomo uzbeko che guidò un camion contro i pedoni a Stoccolma è stato condannato all’ergastolo : Rakhmat Akilov, L’uomo uzbeko che il 7 aprile del 2017 investì i pedoni a Stoccolma, in Svezia, è stato condannato all’ergastolo per reati legati al terrorismo. Akilov, 40 anni, aveva espresso simpatie per lo stato Islamico (o ISIS) prima di The post L’uomo uzbeko che guidò un camion contro i pedoni a Stoccolma è stato condannato all’ergastolo appeared first on Il Post.