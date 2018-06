Un problema di classe dirigente

Bullismo problema di classe - in difesa di Serra e del diritto di dire cose intelligenti : di Dafni Ruscetta Non è una rivoluzione francese, non vi sono ghigliottine, ma in questo periodo teste che iniziano a “saltare” – seppur metaforicamente – ve ne sono. Premessa numero uno: non leggo quasi mai l’amaca di Michele Serra perché online è perlopiù a pagamento, pertanto non conosco i precedenti contenuti di quella rubrica. Premessa numero due: anch’io provengo da una famiglia monoreddito da impiego pubblico, cioè ...

Pallanuoto - A1 2018 : risultati e classifica della 21ma giornata. Nessun problema per le prime della classe : 21ma giornata per la regular season del campionato di Pallanuoto di A1. Pochissimi problemi per le prime della classe: la Pro Recco continua nel suo periodo d’oro (davvero dominante in questa stagione) e batte 11-4 in trasferta l’Ortigia, mentre l’AN Brescia domina in una sfida piuttosto insidiosa contro l’RN Savona. Nell’anticipo di ieri la Sport Management si è imposta in casa della Canottieri. Andiamo a rivivere ...