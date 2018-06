Un Museo per il Generale Bernacca

A FIVIZZANO NASCE IL Museo DEL METEO PER RICORDARE BERNACCA : Nel MUSEO ci saranno anche strumenti multimediali e una mini-stazione METEO per una prima presa di contatto con le nozioni di base della scienza del clima e dei principali parametri ambientali come ...

Campus estivo gratuto per bambini al Museo di Storia Naturale : Esplorare, scoprire, allenare la manualità, liberare la creatività e divertirsi con la scienza: dal 20 al 22 e dal 27 e dal 29 giugno al Museo Civico di Storia Naturale 'Silvia Zenari' di Pordenone l'Immaginario Scientifico organizza sei giornate , dalle 8 alle 17, di 'Campus al Museo' ...

Il Museo Italia. Siamo primi al mondo per patrimonio ma sappiamo valorizzarlo? / I : Si stima che l’Italia concentri – a seconda della definizione di patrimonio culturale – dal 60% al 75% di tutti i beni artistici esistenti in ogni continente. Pertanto il nostro Paese rappresenta un punto di riferimento per chiunque nel mondo, soprattutto per chi si è occupato e si occupa d’Arte, dagli artisti del Rinascimento, agli intellettuali che realizzavano il famoso Gran tour tra il Settecento e l’Ottocento, fino ad oggi. ...

Museo Porsche - Viaggio nella mostra per i 70 anni - FOTO GALLERY : Per festeggiare i suoi primi 70 anni di storia la Porsche ha organizzato unesposizione celebrativa allinterno del proprio Museo a Zuffenhausen. Allinterno della mostra 70 years of the Porsche sports car gli appassionati potranno vedere tutti i modelli più importanti mai realizzati dal costruttore, compresa la prima vettura a portare il nome Porsche, una 356 Roadster del 1948: la Casa tedesca, infatti, è tra le poche al mondo a possedere il primo ...

Il Museo della vodka ha aperto in Polonia : A Varsavia è stato inaugurato il Muzeum Polskiej Wódki, interamente dedicato a uno dei distillati più bevuto del mondo

Rapine in strada - tre donne aggredite a Perugia - uno catturato al Museo : Rapine in strada, tre donne aggredite a Perugia, uno catturato al Museo Come una scena da film: così l'ha raccontata la persona vittima dell'aggressione. Una sessantenne è stata aggredita alle spalle, ...

Fulvia Toscano al fianco di Cilona : 'Ecco il progetto cultura per Taormina - un Museo sul Grand Tour' : ... se poi esso costituisce un valore aggiunto alla economia è bene ed è corretto, se però l'economia non è un fine ma uno strumento i cui benefici ricadano, poi, sempre sulla città. Fine primario è ...

La Borsa Italiana finanzierà il restauro delle opere al Museo di Capodimonte di Napoli : Mercoledì 6 giugno a Napoli la presentazione del progetto “Rivelazioni – Finance for Fine Arts” al Museo e Real Bosco di Capodimonte. Borsa Italiana sceglie Napoli per la terza edizione di “Rivelazioni – Finance for Fine Arts”, il progetto dedicato alla raccolta di risorse destinate al restauro delle opere d'arte.Continua a leggere

Museo STORIA NATURALE - Sabato 2 giugno dalle 9 - 30 iniziativa per bambini e ragazzi a Marrara - in piazza Boari : 'Giocaclima': il gioco dell'oca del cambiamento climatico 30-05-2018 / Giorno per giorno Un gioco dell'oca tutto particolare per scoprire i problemi legati al cambiamento climatico. L'appuntamento per ...

Real Madrid - troppe Champions? Nel Museo non c'è spazio per la 'decimotercera' : Terza Champions League consecutiva, la quarta negli ultimi cinque anni. Dopo aver sfatato il tabù della decima con Carlo Ancelotti nel 2014, il Real Madrid non vuol più fermarsi. C'è stata soltanto ...

Rassa Museo all'aperto per il marmo bianco : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Cultura e turismo > Rassa museo all'aperto ...

Mineo - il Museo ‘aperto’ resta chiuso. A rimetterci sono i turisti e la cultura : Può un museo risultare (ufficialmente) “aperto” e invece essere (praticamente) chiuso? Stupirsi è ammesso, ma pensare che sia impossibile è uno sbaglio imperdonabile. Tutto vero! Accade a Mineo, un comune siciliano della città metropolitana di Catania noto soprattutto per la presenza, dal 2011, di un Centro di accoglienza per richiedenti asilo; struttura al centro di accese polemiche, al punto che a giugno 2017 la Commissione ...

Un'imperdibile anteprima del nuovo MotoGP al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia : La mostra I COLORI DEL MOTOMONDIALE Il Museo ospita fino al 3 giugno la mostra ideata da Drudi Performance in collaborazione con La Gazzetta dello Sport, Peraria, Motor Valley dell'Emilia Romagna e ...

Milano - mamma papera sceglie come nido il Museo : a spasso con i piccoli / VIDEO : Milano, 25 maggio 2018 - Una mamma coi suoi nove figlioletti si aggirava ieri mattina dentro un padiglione del Museo della Scienza e della Tecnologia. Mattinata culturale? Non proprio. Perché ad andare a spasso per le sale non era una mamma qualsiasi ma una papera coi suoi anatroccoli, che a quanto pare aveva scelto il ...