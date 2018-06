Un concept ci mostra possibili design e colori del Samsung Galaxy Note 9

Surface Andromeda si mostra in un interessante concept molto dettagliato : La community di Windows 10 Mobile e della famiglia Surface continua ad attendere l’annuncio ufficiale di quel che conosciamo oggi con il nome in codice di Surface Andromeda e, secondo le indiscrezioni, è solo questione di mesi. Nel frattempo, gli utenti immaginano come potrà essere il futuro dispositivo analizzandone anche i particolari ed è proprio per tale motivo che sono molti i designer che realizzano concept su questo prodotto ...