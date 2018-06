Ufficiale | il programma del ritiro a Dimaro

Lawnchair V1 esce dal programma di beta testing e diventa Ufficiale sul Play Store : Lawnchair, il launcher con lo scopo di portare le funzionalità dei Google Pixel su tutti gli smartphone Android, è adesso ufficiale sul Google Play Store. L'articolo Lawnchair V1 esce dal programma di beta testing e diventa ufficiale sul Play Store proviene da TuttoAndroid.

Nuoto – V Memorial Vincenzo Simonini : il programma Ufficiale dei tre giorni dedicati al Mare e allo Sport : Il V Memorial Vincenzo Simonini, in scena dal 15 al 17 Giugno, avrà come madrina dell’evento la campionessa di Nuoto e solidarietà Monica Priore Si è svolta questa mattina presso il Museo della Marineria ‘A.Gianni’ di Viareggio la conferenza stampa di presentazione del V Memorial Vincenzo Simonini, l’annuale manifestazione con sede in Versilia che intende ricordare Vincenzo Simonini, Tenente di Vascello promosso a Capitano di Corvetta per ...

Le repliche di Don Matteo su Rai1 - dalla quarta all’ultima stagione per tutta l’estate : programmazione Ufficiale : Come si sospettava, sono arrivate le repliche di Don Matteo su Rai1. Per rallegrare l'estate dei fan orfani della fiction con Terence Hill, la rete ammiraglia ha deciso di mandare in onda una maratona non-stop di uno dei suoi prodotti di punta. La passata stagione di Don Matteo è stata un successo, nonostante sia giunta al suo undicesimo anno di età. Trasmessa in Italia, e successivamente nel resto del mondo, dal 2000, la serie non ha mai ...

Arriva The Good Doctor su Rai1 - Ufficiale la programmazione e la data di messa in onda in Italia : Finalmente, dopo mesi di attesa, Arriva The Good Doctor su Rai1. Il medical drama targato ABC sbarca sulla rete Italiana in piena estate. La serie con protagonista Freddie Highmore (il Norman Bates di Bates Motel) racconta le vicende del giovane chirurgo Shaun Murphy, un ragazzo autistico con la Sindrome del savant. Con la sua mente geniale e fuori dal normale, aiuterà l'equipe medica nei casi più disparati. The Good Doctor è andato in onda ...

“Ufficiale : è nostro”. Colpo Mediaset - ecco chi arriva dalla Rai. Un passaggio davvero clamoroso. “Avrà un programma tutto suo” : Una nota di Mediaset conferma un Colpo di mercato (come si direbbe nel calcio) davvero pazzesco. Dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi e l’anticipazione di ‘Tv Sorrisi e Canzoni’, arriva finalmente la conferma. Così, dopo settimane di indiscrezioni, è arrivata l’ultima ratifica aziendale: il conduttore lascia la Rai per passa a Mediaset. Per il Biscione dovrà ideare e condurre un nuovo programma di prima serata su ...

Mossa Ufficiale Huawei P10 Lite per Oreo : programma aggiornamento beta in Europa : Prima Mossa ufficiale sul fronte Oreo per Huawei P10 Lite, naturalmente anche per quel che riguarda il mercato europeo. Sono la buona notizia che ha riguardato Huawei P9, P9 Plus, Honor 8 ed altri device non sicuramente giovanissimi, adesso è arrivato il turno di uno dei device più acquistati negli ultimi mesi. Dopo tutto questo aspettare, potreste avere voglia di provare in prima persona tutte le novità associate all'aggiornamento che porta ...