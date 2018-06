Ucraina | Sentsov in ospedale

lagazzettadelmezzogiorno

: RT @UKRinIT: Oleg #Sentsov è in sciopero della fame da 39 giorni chiedendo alla Russia di rilasciare tutti i prigionieri politici ucraini.… - RachaelWood10 : RT @UKRinIT: Oleg #Sentsov è in sciopero della fame da 39 giorni chiedendo alla Russia di rilasciare tutti i prigionieri politici ucraini.… - kerziouk : RT @UKRinIT: Oleg #Sentsov è in sciopero della fame da 39 giorni chiedendo alla Russia di rilasciare tutti i prigionieri politici ucraini.… - Jackborr77 : Oleg #Sentsov è in sciopero della fame da 39 giorni chiedendo alla Russia di rilasciare tutti i prigionieri politic… -

(Di giovedì 21 giugno 2018) MOSCA, 21 GIU - Il regista ucraino Oleg, in sciopero della fame da metà maggio, ha accusato problemi cardiaci e renali ed è stato ricoverato nell'del carcere in cui è recluso in ...