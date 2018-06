Tutti vogliono Pjanic

Draft NBA – I Raptors vogliono una scelta in top 10 : Tutti a rischio trade - rischiano anche DeRozan e Lowry : Dopo l’arrivo di coach Nurse, Toronto Raptors sembrano voler rivoluzionare il proprio roster: la franchigia canadese vuole una scelta in top 10 e non esclude l’eventuale cessione dei big Dopo una delle migliori annate della franchigia, conclusa però con l’ennesima, infruttuosa, postseason nella quale LeBron James è sembrato un muro invalicabile, i Toronto Raptors sembrano voler rivoluzionare il proprio roster. Viste le difficoltà ad aggiungere ...

Merkel e Macron vogliono distinguere i distruttori dell’Ue da Tutti gli altri : Bruxelles. Un bilancio della zona euro per far convergere le economie degli stati membri; una linea di credito del fondo Esm (European Stability Mechanism) per rispondere nel breve periodo agli choc asimmetrici; una rete di sicurezza (backstop) nei casi di crisi del settore bancario; una riforma dei

Gregogio Paltrinieri e Frank Chamizo : Tutti vogliono l’oro dei Giochi del Mediterraneo. Una competizione di prestigio da aggiungere al palmares : Campioni Olimpici, Campioni Mondiali, Campioni d’Europa. Stelle incontrastate del proprio sport, veri e propri monumenti che però non si fermano davanti a nulla, insaziabili cannibali desiderosi di vincere tutto, di dominare ovunque, di trionfare in qualsiasi contesto. Non si accontentano mai e vogliono una bacheca gremita di tutti i successi possibili: anche l’oro ai Giochi del Mediterraneo può così diventare un obiettivo per dei ...

Tutti vogliono LeBron… tranne i Nets! Dinwiddie sincero : “ai fan che mi chiedono di reclutarlo rispondo…” [FOTO] : Dopo gara-4 delle Finals NBA è partita la caccia al recruiting di LeBron James: tantissime le franchigie che hanno strizzato l’occhio al ‘Re’, tranne i Nets. Dinwiddie ha spiegato il motivo con estrema sincerità Al termine di gara-4 delle Finals NBA, quella che ha sancito la vittoria dei Golden State Warriors sui Cleveland Cavaliers, è ufficialmente termianta la stagione NBA. LeBron James sarà presto free agent e potrà pensare ...

Tutti vogliono Balotelli - Rami lo chiama al Marsiglia : “potrebbe avere un ruolo importante nel gruppo” : Adil Rami ha parlato con Mario Balotelli in occasione dell’amichevole tra Francia e Italia, provando a convincerlo a trasferirsi al Marsiglia Adil Rami chiama Mario Balotelli al Marsiglia. Ai microfoni del programma Telefoot, trasmesso dall’emittente TF1, il difensore ha sponsorizzato l’attaccante azzurro il cui nome è stato accostato al club transalpino. “Tutti sanno che Mario è un grande attaccante ed è maturato tanto, ...

Governo - Di Maio : “Toglieremo i vitalizi - facciano pure Tutti i ricorsi che vogliono. Delibera già pronta” : “Via i vitalizi. La Delibera è già pronta ed è sul tavolo del presidente della Camera dei Deputati Roberto Fico”. Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio durante un comizio a Marina di Ragusa. “Lo abbiamo promesso in campagna elettorale e lo faremo subito togliendo i privilegi agli ex parlamentari – ha aggiunto il vice premier – Poi loro facciano tutti i ricorsi che vogliono ma il provvedimento verrà fatto e Fico ...

Tutti vogliono abbandonare il contante : C'è chi ci sta riuscendo, come la Svezia, chi ci prova fallendo, come la Nigeria, e chi è molto indietro come l'Italia The post Tutti vogliono abbandonare il contante appeared first on Il Post.

Emma Marrone e la paura delle malattie : «Per strada Tutti vogliono baciarmi - ma io...» : Per la prima volta Emma Marrone confessa la sua paura delle malattie : l'artista pugliese, operata due volte alle ovaie, spiega l'origine della sua fobia. 'Per strada tutti vogliono baciarmi. Spesso ...

Il Cnel è quella cosa che Tutti vogliono abolire - ma nessuno ci riesce : Ogni consigliere , tutti esponenti del mondo dell'associazionismo imprenditoriale e sindacale, percepisce un'indennità annua di 25 mila euro , 41 mila i due vicepresidenti, . Dal 2015, scrive il ...

Ag. Skriniar : 'Il futuro dipende dalle finanze dell'Inter - Tutti lo vogliono' : dipenderà da quei cinque club in tutto il mondo, da quello che sono pronti a investire se vogliono il giocatore. Ognuno è attualmente in vendita. È una questione di soldi. Che si tratti di 50 o 80 ...