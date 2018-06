Turismo per Cateno De Luca | ' Partire dalla valorizzazione dei Forti umbertini'

Viaggi & Turismo : aprono per la stagione estiva gli impianti di risalita in Valgerola : Il Consorzio Turistico Valtellina di Morbegno informa che sabato 23 giugno aprono, per la stagione estiva, gli impianti di risalita a Pescegallo, in Valgerola. La seggiovia sarà attiva fino ai primi di settembre. Fino a domenica 22 luglio solo nel weekend, dalle 8 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 17, mentre da sabato 28 luglio fino a domenica 2 settembre gli impianti saranno aperti tutti i giorni, con i medesimi orari. Con il clima degli ultimi ...

Birdwatching - sport e Turismo per il bacino di Acquatina a Lecce : Si darà la possibilità agli amanti di sport acquatici di farlo in sicurezza, penso soprattutto ai bambini che potranno praticare sup , stand up paddle, e kayak sullo specchio lacustre di Acquatina. ...

Viaggi & Turismo : Air Malta presenta il nuovo Airbus A320neo dipinto con i personaggi Nickelodeon : Air Malta ha dichiarato ufficialmente l’introduzione nella propria flotta di un aereo di ultima generazione che è già stato inserito nel registro aeronautico maltese come 9H-NEO. Air Malta è la ventunesima compagnia aerea al mondo che ha scelto di acquistare un A320 con motori CFM ad alta efficienza sviluppati con grande attenzione alla sostenibilità. Il nuovo A320neo, dotato di 180 posti, entra a far parte della flotta di Air Malta come decimo ...

#Viterbo2018 Silvio Franco a fianco della Frontini. Sarà l'assessore per lo Sviluppo economico e Turismo : Ricercatore in Economia e gestione delle imprese presso il Dipartimento di economia e impresa dell'Università della Tuscia, docente di marketing, marketing dei prodotti agroalimentari e Economia dell'...

Viaggi & Turismo - nel cuore verde del mondo : un’esperienza unica per conoscere da vicino gli indigeni Xixuaù : Un ambiente naturale unico che in un solo ettaro conserva dalle 40 alle 300 specie di alberi; la foresta Amazzonica, estesa per 6,7 milioni di chilometri quadrati, rappresenta senza dubbio il polmone naturale del pianeta, uno dei luoghi con il patrimonio naturale tra i più ricchi in biodiversità, ospitando il 10% di tutte le specie animali e vegetali conosciute al mondo. Lo scorso 6 giugno 2018, nella giornata mondiale dell’ambiente, 581.000 ...

Turismo - “Il mare più bello” : ecco la classifica delle località imperdibili : Le terre della Baronia di Posada e del Parco di Tepilora in provincia di Nuoro, sulla costa occidentale della Sardegna; il litorale di Chia, nel sud della Sardegna; la maremma Toscana: queste le mete che conquistano il podio della classifica delle località premiate con 5 vele, il massimo riconoscimento attribuito da Legambiente e Touring Club italiano ai comprensori turistici raccolti nell’annuale guida “Il mare più bello“. Al ...

Promozione del Turismo sostenibile e del patrimonio naturalistico : Airbnb sceglie Matera per il Community Tourism Program : Matera, prossima Capitale europea della cultura si prepara al 2019 con la responsabilità e l’orgoglio di chi vuole accogliere non semplici turisti, ma “cittadini temporanei”, rispettosi, sensibili alle usanze e alle tradizioni del territorio. Questa l’idea che ha spinto Airbnb a scegliere la Fondazione Matera Basilicata 2019 e il progetto “Matera Capitale Europea della Cultura 2019” come uno dei partner per il proprio Community Tourism Program, ...

Festa della Musica - Bocchetti - Assaeroporti - : Musica cruciale per cultura e Turismo : Teleborsa, - Gli aeroporti italiani, ENAC ed il settore del trasporto aereo accolgono con molto entusiasmo la Festa della Musica 2018 che si terrà il 21 giugno . "Un inno alla gioia" per celebrare l'...

Astronomia - Sicilia : l’AgriTurismo Torre Salsa un luogo ideale per ammirare le stelle e la Via Lattea : Sulla costa meridionale della Sicilia, all’interno di una Riserva Naturale, c’è un luogo ideale in cui tornare ad ammirare il cielo stellato e la Via Lattea: l’Agriturismo Torre Salsa, a Montallegro in provincia di Agrigento, ottiene la Certificazione di Qualità “?I cieli più belli d’Italia?” da parte di Astronomitaly? ?-? ?La? ?Rete? ?del? ?Turismo? ?Astronomico. La destinazione Siciliana, meta molto apprezzata per trascorrere una vacanza tra ...

Viaggi & Turismo : Singapore Food Festival - alla scoperta dei sapori autentici della cucina asiatica : Dal 13 al 29 luglio Singapore ospita la nuova edizione del Singapore Food Festival: cultura locale, tradizione e cucina contemporanea si uniscono per dare vita ad una manifestazione culinaria unica. Questo Festival annuale celebra il meglio della cucina asiatica, ponendo l’attenzione sui sapori tradizionali e autentici, ma anche sulla cucina moderna e sull’arte ispirata al cibo, facendo immergere i visitatori nel gustoso panorama culinario ...

AgriTurismo : vacanze all’insegna della natura? Non per gli italiani - che si rivelano turisti iperconnessi e pigri : La vacanza in Agriturismo evoca momenti lontani dalla vita frenetica di tutti i giorni, in armonia con la natura e distanti da ogni fonte di stress. Eppure, da un’indagine condotta da Agriturismo, portale leader in Italia per questo settore ricettivo, è emerso che gli italiani si confermano iperconnessi persino in vacanza. La ricerca è partita con l’obiettivo di indagare le abitudini degli ospiti in Agriturismo e oltre il 46% dei gestori ha ...

Domani a Belluno il forum “Le strategie per la promozione del territorio Turismo 4.0” : ll digitale al centro delle strategie per il turismo, offrire all’utente un prodotto ad hoc, destinazioni turistiche con un’identità forte e riconoscibile, prodotto turistico accompagnato dallo sviluppo di componenti frutto di un’attenta pianificazione strategica, formazione delle risorse umane impiegate nell’industria turistica. Questi i temi dell’incontro organizzato da Confindustria Belluno Dolomiti e Reviviscar, da anni impegnate nella ...

Viaggi & Turismo : weekend magico con mamma e papà - esperienza unica al Castello di Gropparello (PC) : Di giorno le esplorazioni nei boschi con picnic sui prati e grandi avventure nel Parco delle Fiabe. Di notte, l’ascolto del canto del barbagianni e di tutti i rapaci notturni che vivono tra i boschi e le torri del maniero: queste e altre esperienze incantate diventano realtà con il weekend magico con mamma e papà al Castello di Gropparello (PC). Nell’era in cui i regali ai bambini si riducono generalmente al campo della tecnologia, il ...

Viaggi & Turismo - Crociere : sentirsi Robinson Crusoe per un giorno - ma con tutti i comfort e in buona compagnia : Quasi tutte le navi da crociera, soprattutto quelle che solcano le acque dei Caraibi, degli Emirati Arabi, o altre acque lontane, pianificano giornate di intera navigazione in cui i passeggeri possono godersi in tranquillità tutte le comodità e le attrazioni che ci sono a bordo; spesso però durante queste giornate di riposo la proposta è ancora più allettante: rilassarsi su un’affascinante isola deserta, proprio come quella di Robinson Crusoe, ...