Turismo | è boom per l’Estate 2018 in Italia | attesi 260 milioni di pernottamenti | il

Il Turismo in Italia : boom di turisti nel 2017 - : Tra meraviglie del patrimonio artistico e naturale e la tutela del territorio e dell'accoglienza, la sfida del nostro Paese per una delle voci più importanti dell'economia Made in Italy al centro ...

Boom Turismo in Italia 39 - 1 mld spesi da turisti internazionali : Venezia, 10 mag. , askanews, Sono 39,1 i miliardi di Euro spesi dai visitatori internazionali in Italia tra gennaio e dicembre 2017, a fronte di 36,4 miliardi nel 2016. In aumento anche i consumi dei ...

Turismo in Sardegna : boom di visitatori - trasporti straordinari per il 1° Maggio : Feste sarde (Sa die de sa Sardigna) e nazionali (Primo Maggio) fanno fare il pienone di turisti alla Sardegna: negli aeroporti molti stranieri in arrivo, ma anche tanti sardi che scelgono città d’arte italiane con voli prenotati nei mesi scorsi. Molti gli spostamenti interni registrati: dal sud al nord ma soprattutto dal nord verso Cagliari per la festa di Sant’Efisio, quando oltre 5.000 turisti pronti sbarcheranno dalle due navi da ...

Turismo : boom di visitatori in Sardegna per il Ponte : navi e voli straordinari - Sardiniapost.it : Una domenica che collega feste sarde , Sa die de sa Sardigna, e nazionali , Primo maggio, . E il Ponte, grazie anche alla chiusura di molte scuole lunedì 30 aprile, diventa una vacanza lunga. ...

E' boom per il Turismo enogastronomico : 'L'Italia ha un patrimonio unico al mondo che grazie al 2018, proclamato l'anno nazionale del cibo italiano dal Mipaaf e Mibact, potremo valorizzare ancora di più" afferma Roberto Di Vincenzo, ...

E’ boom per il Turismo enogastronomico : In Italia nel 2017 le presenze motivate dal turismo enogastronomico sono state oltre 110 milioni, il doppio rispetto al 2016, e la loro spesa ha superato i 10 miliardi. Inoltre, tra le attività più praticate nel corso della vacanza da tutti i turisti, oltre il 13% sono legate a degustazioni di prodotti enogastronomici locali, mentre l’8,6% effettua acquisti di prodotti artigianali ed enogastronomici tipici del territorio. I dati arrivano da ...