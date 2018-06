Trump non cadrà per colpa delle sue scelte sessuali

Trump fa dietrofront : 'Non separeremo più i genitori dai figli'. Il Papa lo aveva attaccato : Il presidente Usa avrebbe ceduto alle critiche durissme da tutto il mondo, per le immagini dei bambini chiusi nelle gabbie. 'Presto firmerò ordine esecutivo per riunire le famiglie degli immigrati' -

Migranti - il Papa critica Trump : il populismo non è la soluzione : Roma, 20 giu. , askanews, Papa Francesco critica la politica migratoria dell'amministrazione statunitense di Donald Trump in una intervista esclusiva a Reuters, affermando che il populismo non è la ...

Usa - figli strappati ai migranti dal Messico. Gli arrivi non calano : la mossa di Trump per mostrarsi più duro in vista del voto : L’uscita dell’audio ottenuto da ProPublica – che raccoglie le voci e i pianti di dieci minori centro-americani detenuti in una struttura dell’immigrazione Usa – complica la vicenda delle famiglie di migranti separati al confine con il Messico. La segretaria alla sicurezza nazionale, Kirstjen Nielsen, ha cercato di difendere la strategia dell’amministrazione: “Non chiederemo scusa per il lavoro che abbiamo fatto, per quello che fanno le forze ...

Trump va alla carica dell'Ue : "Non saremo invasi come voi" : New York Centinaia di bambini radunati in gabbie create con recinzioni metalliche all'interno di un vecchio magazzino nel sud del Texas. Sparse per terra bottiglie d'acqua, sacchetti di patatine e fogli di alluminio usate come coperte di emergenza. È questa l'immagine, diventata virale negli Stati Uniti, della "tolleranza zero" sugli immigrati clandestini di Donald Trump. Il presidente americano è sempre più nell'occhio del ciclone per la linea ...

Trump : Usa non saranno un campo migranti : 4.49 Trump ha rivendicato la sua ferma volontà di controllare lì'immigrazione, nonostante le proteste causate dalla separazione di oltre 2.300 minatori strappati dai loro genitori privi di documenti, ribadendo di non voler tra trasformate il paese in "un campo di migranti". Il presidente ha nuovamente accusato la minoranza democratica che impedirebbe qualsiasi progresso sulla riforma dell' immigrazione."Quello che sta succedendo è così triste ...

Un link chiamato Bannon. Ecco chi unisce Trump alle destre europee : Chissà che il demolitore Bannon non riesca a tornare, con il suo nuovo esercito europeo nel cuore, dentro alla più grande stanza dei bottoni al mondo.

Donald Trump : "Gli Stati Uniti non saranno un campo di migranti" : Gli Stati Uniti non saranno un "campo di migranti". Parola di Donald Trump. "Abbiamo le peggiori leggi al mondo sull'immigrazione", ha aggiunto il presidente americano che ha puntato il dito contro i "democratici ostruzionisti". - "Guardate quello che sta succedendo in Europa e altrove, non possiamo consentire che ciò accada" negli Usa, ha continuato Trump, "se i democratici smettono di fare ostruzione possiamo fare qualcosa".Intanto ...

Migranti - Renzi : non voglio un'Italia come gli Usa di Trump : Roma, 18 giu. , askanews, 'Duemila bambini fermi a una frontiera e strappati alle proprie famiglie. Vengono divisi dalle loro mamme, dai loro papà. Questo è ciò che accade quando si scommette sulla ...

Migranti - Trump : non vogliamo Usa come Ue : 17.30 E' stato "un grande errore consentire l'ingresso di milioni di persone in Europa. I Migranti arrivati hanno cambiato la cultura europea. Noi non vogliamo accada la stessa cosa in Usa". Così il presidente Trump in un tweet. E sulle polemiche sui bimbi separati alla frontiera con il Messico dai genitori entrati in modo illegale negli Usa "I bimbi vengono usati dai peggiori criminali per entrare nel nostro Paese. Qualcuno ha dato ...

Migranti : da Trump a Seehofer - Merkel sotto attacco. Ma non cede : La cancelliera tedesca Angela Merkel ha accettato un ultimatum, 15 giorni di tempo per trovare un accordo con gli altri leader Ue sul respingimento dei Migranti. Merkel ha meno di due...

Summit USA-Nord Corea a Singapore : Trump manifesta fiducia - Kim : 'Non è fantascienza' : 4 Il leader della Corea del Nord, Kim Jong-un, in base alle poche notizie reali non contiamo infatti un numero inverosimile di fake news sul suo conto pervenute in occidente, sarebbe un grande appassionato di cinema. Ci può dunque stare che, dopo la storica stretta di mano con il presidente americano, Donald Trump, abbia dichiarato che molte persone in tutto il mondo stanno pensando che oggi questo sia un film di fantascienza. ...

L'Iran a Kim Jong-un : Non fidarti di Trump. Ma il popolo apprezza l'accordo : ... che riserva alla Repubblica islamica il triste primato di 'dittatura più cattiva e più odiata al mondo'. Diversi utenti del cyberspazio preferiscono invece usare l'arma dell'ironia e del sarcasmo. ...

Trump approva nuovi dazi contro la Cina. Fmi non esclude recessione : Essa 'aumenterà i rischi per gli Stati Uniti e l'economia globale' . L'analisi dell'Fmi cita vari rischi a cominciare da un più alto debito pubblico , che è già 'insostenibile' ed è visto superare il ...

Trump dice che «non c’è più alcuna minaccia nucleare dalla Corea del Nord» : Lo ha twittato di ritorno da Singapore, dopo avere incontrato Kim Jong-un, esagerando un po' con l'ottimismo The post Trump dice che «non c’è più alcuna minaccia nucleare dalla Corea del Nord» appeared first on Il Post.