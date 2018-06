Trump e la foto del dramma dei bambini separati dai genitori

Da una foto "dettagliata" il testo integrale dell'accordo fra Trump e Kim : clicca e leggi : Quattro i punti fondamentali dell'intesa firmata a Singapore dai due leader, dalla denuclearizzazione alla pace nella penisola

Kim-Trump - a Singapore la storica stretta di mano | E di sera a sorpresa il «Maresciallo» fa il turista : foto : L’incontro nella blindatissima isola Sentosa, a Singapore, si è aperto alle 9 del mattino ora locale. Il faccia a faccia, dopo le foto di rito, si è consumato alla presenza dei soli interpreti di fiducia. Il presidente Usa: “Faremo un grande lavoro insieme”. Il leader coreano: “Già importante essere arrivati fino a qui”

Kim-Trump - la foto del vertice di Singapore che passerà alla Storia Le immagini | Il video : Il faccia a faccia, dopo le foto di rito, si è consumato alla presenza dei soli interpreti di fiducia. Ma le figure chiave sono i due consiglieri: Kim Yo-jong e Mike Pompeo

Al pranzo Trump-Kim menu ricco tra sapori occidentali e asiatici. "Fate buone foto - fateci apparire belli e magri" : "Fate buone foto che ci facciano apparire gradevoli, belli e magri": Donald Trump ha scherzato così con i fotografi prima del pranzo di lavoro tra la delegazione americana e nordcoreana a Singapore. Una piccola testimonianza del clima disteso con cui si è svolto l'incontro fra il presidente americano e il leader nordcoreano Kim Jong-Un.La colazione di lavoro combina i sapori asiatici con quelli occidentali. Come antipasti sono ...

Foto e video dello storico incontro tra Donald Trump e Kim Jong-un : I leader di Stati Uniti e Corea del Nord si sono incontrati per la prima volta a Singapore, con strette di mano e qualche sorriso The post Foto e video dello storico incontro tra Donald Trump e Kim Jong-un appeared first on Il Post.

Kim-Trump - storica stretta di mano a Singapore Il video del vertice |Le foto E di sera a sorpresa il «Maresciallo» fa il turista fra selfie e sorrisi : L’incontro nella blindatissima isola Sentosa, a Singapore, si è aperto alle 9 del mattino ora locale. Il faccia a faccia, dopo le foto di rito, si è consumato alla presenza dei soli interpreti di fiducia. Il presidente Usa: “Faremo un grande lavoro insieme”. Il leader coreano: “Già importante essere arrivati fino a qui”

Kim-Trump - sul vertice le condizioni di Pompeo | E di sera a sorpresa il «Maresciallo» fa il turista : foto : Per la Tv di Pyongyang l’obiettivo di Kim Jong-un è stabilire «una nuova relazione con gli Stati Uniti, per un’era di pace permanente». Trump: «In un minuto capirò se Kim è sincero»

Kim-Trump - sul vertice le condizioni di Pompeo - E di sera a sorpresa il «Maresciallo» fa il turista : foto : Per questo, agli analisti e politologi che sono accorsi a Singapore e in queste ore occupano militarmente gli spazi sulle televisioni «all news» del mondo, non resta che dedicarsi anche ai dettagli. ...

Kim Jong-un e Trump a Singapore per lo storico summit : "Il mondo ci guarda"| Foto : Il leader nordcoreano incontra il premier Lee Hsien Loong. Il colloquio col presidente americano è invece fissato per il 12 giugno

Corea del Nord - Kim Jong-un e Trump giunti a Singapore per il summit| Foto : Il leader NordCoreano incontra il premier Lee Hsien Loong. Il colloquio col presidente americano è invece fissato per il 12 giugno

Corea del Nord - Kim Jong-un giunto a Singapore per il summit con Trump | Foto : Il leader NordCoreano incontra il premier Lee Hsien Loong. Il colloquio col presidente americano è invece fissato per il 12 giugno

Merkel vs Trump - la foto simbolo G7 : ANSA, - ROMA, 10 GIU - E' diventata la foto simbolo del G7, rappresentazione plastica della rottura tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il resto del mondo. Postata sull'account Instagram ufficiale della cancelliera tedesca l'immagine ritrae Angela Merkel protesa in avanti con le mani sul tavolo che guarda in cagnesco Trump, seduto davanti a lei ...

Il braccio di ferro tra Merkel e Trump nella prospettiva di una foto : Tra le migliaia di foto scattate nel weekend a Charlevoix, ce n'è una che meglio di tutte riassume il G7. È l'immagine che ritrae Donald Trump seduto a un tavolo. Di fronte a lui c'è la cancelliera Angela Merkel, che si sporge verso l'interlocutore in una scena che, per certi versi, ricorda un'aula di tribunale.Zweiter Tag des G7-Gipfels in Kanada: spontane Beratung am Rande der offiziellen Tagesordnung. --- Day two of the ...

Merkel vs Trump - la foto simbolo G7 : ANSA, - ROMA, 10 GIU - E' diventata la foto simbolo del G7, rappresentazione plastica della rottura tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il resto del mondo. Postata sull'account Instagram ufficiale della cancelliera tedesca l'immagine ritrae Angela Merkel protesa in avanti con le mani sul tavolo che guarda in cagnesco Trump, seduto davanti a lei ...