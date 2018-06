Trump e i bimbi separati | il Time | «Che tipo di Paese siamo?»

Melania Trump visita il centro per i bimbi migranti separati dai genitori : «Come posso aiutarvi?» : Melania Trump è volata in Texas per visitare la struttura che ospita i bambini separati dai genitori dopo essere entrati illegalmente negli Stati Uniti. LEGGI ANCHE: Trump ci...

Trump fa marcia indietro : decreto per ricongiungere bimbi ai genitori : Trump fa marcia indietro. Il presidente ha firmato il decreto esecutivo per tenere insieme le famiglie dei migranti clandestini. Dopo la mobilitazione mondiale dalla Silicon Valley a star come Bruce ...

Trump ci ripensa : Melania fa liberare i bimbi dalle gabbie : Donald Trump non ama ammettere di aver torto. Ma questa volta lo ha fatto, anche se indirettamente. Ieri pomeriggio ha firmato un decreto con cui ha posto fine alla politica anti-clandestini da...

Segretario di Trump che difendeva la scelta di separare i bimbi cacciata da ristorante : Kirstjen Nielsen aveva difeso la politica di Trump sulla separazione dei bambini immigrati dalle loro famiglie

Bimbi in gabbia - Trump : “Terremo unite famiglie migranti”/ Usa - il Piano Ryan risolverà la situazione? : Papa Francesco ha bacchettato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump: “Immorale separare i figli”. Oggi l'annuncio del voto per tenere uniti i bambini con i loro genitori(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 21:08:00 GMT)

Bimbi separati - May critica Trump : 15.04 "E' sbagliata"."Non sono d'accordo". La premier britannica Theresa May definisce così la politica di Trump sull'immigrazione che separa i genitori migranti dai figli mentre tentano di entrare illegalmente negli Usa. Le foto dei bambini "tenuti in quelle che sembrano gabbie,sono inquietanti, profondamente inquietanti", ha sottolineato la May unendosi alle critiche, anche da parte dei repubblicani statunitensi,nei confronti della ...

Trump : lacrime bimbi male politicamente : ANSA, - NEW YORK, 20 GIU - ''I bambini che piangono non vanno bene da un punto di vista politico''. Lo ha detto, secondo quanto riportato dalla Cnn, il presidente americano Donald Trump ai ...

Usa - bimbi migranti chiusi in gabbia/ Video - pugno duro Trump in Messico : il pianto disperato dei bambini : bimbi chiusi in gabbia al confine Messico-Usa: pugno duro Trump su immigrazione. Video, pianto disperato dei bambini separati dai genitori, "non voglio che deportino papà"(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 13:14:00 GMT)

Usa - il pianto dei bimbi migranti in un audio che accusa Trump : Un pianto disperato, che impedisce quasi di respirare. Poi le urla: "Papà, papà", "Mamma". I bambini separati dai propri genitori immigrati dal Messico, sono la conseguenza della politica di "tolleranza zero" messa in atto dal presidente americano Donald Trump.Infatti, i migranti irregolari vengono perseguiti penalmente e questo implica la loro separazione dai minori con cui spesso viaggiano. I figli dei clandestini vengono ospitati nei centri ...

Justin Chambers di Grey’s Anatomy contro Trump e i bimbi strappati genitori in Messico (video) : “È antiamericano” : Justin Chambers di Grey's Anatomy ha scelto di metterci la faccia: il popolare interprete di Alex Karev, storico volto del medical drama di Shonda Rhimes in onda su ABC, si è scagliato contro il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e le politiche della sua amministrazione in tema di immigrazione. La linea della tolleranza zero nei confronti di chi cerca di arrivare negli USA superando il confine col Messico ha allertato tutte le autorità ...

Usa - Onu contro Trump : "Separare bimbi e genitori è inammissibile" : L'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, si schiera contro Trump, pronunciandosi in merito alla politica statunitense sulle immigrazioni.Il presidente americano Donald Trump ha varato una serie di leggi, nel tentativo di fermare il flusso di migranti, che dal Messico cercano di entrare negli Stati Uniti. Tra le minure varate c'era quella di separare genitori e figli entrati illegalmente negli Usa. A maggio, il ministro della ...

Melania contesta Trump/ Messico 2000 bimbi separati da genitori migranti : first lady Usa “odioso - serve cuore” : Melania contesta Donald Trump su linea dura immigrazione: Messico, 2mila bimbi separati dai genitori migranti in Usa e arrestati. first lady "Scene odiose, serve Usa con cuore"(Pubblicato il Mon, 18 Jun 2018 13:14:00 GMT)