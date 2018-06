Troppa cocaina nei fiumi | anguille europee in pericolo

huffingtonpost

(Di giovedì 21 giugno 2018) Le tracce dipresenti nei, soprattutto vicino alle grandi città, sono sufficienti a provocare effetti nei pesci, che potrebbero metterne inla sopravvivenza, come nel caso delle. Lo afferma uno studio coordinato da Anna Capaldo dell'Università Federico II di Napoli, pubblicato da Science of the Total Environment.I ricercatori hanno messo alcunein delle vasche con una concentrazione dipari a quella trovata nei tratti urbani di alcuni, come ad esempio il Tamigi, analizzandone poi le carni. Dopo pochi giorni di esposizione la droga si era accumulata nel cervello, nei muscoli, nella pelle e in altri tessuti. I muscoli in particolare sono risultati danneggiati e con cambiamenti negli ormoni presenti, e il problema è rimasto anche dopo dieci giorni di 'riabilitazione' in vasca senza. "Abbiamo scelto ...