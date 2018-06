Triathlon | Giochi del Mediterraneo 2018 | i convocati dell’Italia ai raggi X Federica

oasport

(Di giovedì 21 giugno 2018) Saranno i primi titoli ad essere assegnati: le gare delavranno l’onore di inaugurare il medagliere deidel, che inizieranno venerdì a Tarragona, in Spagna. La finale femminile inizierà alle ore 10.45 e terminerà dopo circa un’ora, poiché verrà disputata su distanza sprint. Stesso discorso per la finale maschile, che avrà inizio alle ore 13.00, e che assegnerà le medaglie in concomitanza con le prime finali del karate. Due gli azzurri impegnati: nella competizione maschile ci sarà Nicola Azzano, ventenne (classe 1997, ne compirà 21 a luglio) nato a Udine e tesserato per la società The Hurricane, unico azzurro al via. In gara ci saranno 22 triatleti ed il nostro rappresentante è accreditato di un posto in top ten: favoriti per la vittoria finale saranno lusitani ed iberici. Nella finale femminile vedremo all’operaParodi, ...