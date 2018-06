Tria | per Governo euro non in discussione

Perché in Italia non decolla l’indusTria degli insetti commestibili (e non è questione di gusti) : (Foto: Courtesy of DL Novel Food) Se non vedevate l’ora di assaggiare un grillo fritto e aspettavate il 2018 per l’entrata in vigore del nuovo regolamento europeo, sappiate che il ministero della Salute ha ribadito il divieto alla commercializzazione degli insetti commestibili in Italia. Questo non a causa di battaglie anti-europee, ma semplicemente Perché ai produttori manca l’autorizzazione dell’Efsa (l’Autorità europea per la sicurezza ...

Filobus - varato il piano indusTriale per il rilancio. Il sindaco : 'Ultima chance' : LECCE - Non potendolo dismettere come avrebbe voluto, tanto da farne un tema della campagna elettorale di un anno addietro, ora prova a rilanciarlo. Il sindaco di Lecce, Carlo Salvemini, ha portato ...

AusTria : media - riaperte moschee - Comunità islamica smentisce

PediaTria : Acp - su rifugiati operatori siano promotori di messaggi corretti : ... ben motivata, di essere perseguitati a causa della propria razza, religione, nazionalità, appartenenza a un particolare gruppo sociale o per un'opinione politica , Convenzione Onu per i rifugiati ...

'Una vita spericolata' - un Triangolo di soldi - pistole e garage di provincia : Nelle sale giovedì il film con Lorenzo Richelmy, Eugenio Franceschini e Matilda De Angelis. Storia di due amici che si trovano loro malgrado protagonisti di una rapina e della ragazza che, loro ...

Tria : lotta a evasione per taglio tasse : 12.06 I dati confermano che l'economia è in ripresa, ma "la pressione fiscale rimane elevata, nel 2017 è al 42,5%". Così il ministro dell'Economia, Tria, intervenuto alle celebrazioni per il 244esimo anniversario della Fondazione del Corpo della Guardia di Finanza. Occorre "un più efficace contrasto all'evasione e alle frodi", poiché "...

Tria : lotta a evasione per taglio tasse : 12.06 I dati confermano che l'economia è in ripresa, ma "la pressione fiscale rimane elevata, nel 2017 è al 42,5%". Così il ministro dell'Economia, Tria, intervenuto alle celebrazioni per il 244esimo anniversario della Fondazione del Corpo della Guardia di Finanza. Occorre "un più efficace contrasto all'evasione e alle frodi", poiché "da un contrasto efficace dell'illegalità possono derivare maggiori risorse per sostenere la crescita", ha ...

Tria : pressione fiscale ancora elevata - lotta all'evasione per taglio tasse : «Le sfide condizionate dalla particolare situazione economica - ha spiegato il ministro dell'Economia - dovranno essere affrontate nel segno della continuità con le politiche adottate nel passato per gestire al meglio il presente»

Triathlon - Giochi del Mediterraneo Tarragona 2018 : Federica Parodi per il podio - Nicola Azzano outsider : Saranno i primi titoli ad essere assegnati: le gare del Triathlon avranno l’onore di inaugurare il medagliere dei Giochi del Mediterraneo 2018, che inizieranno venerdì a Tarragona, in Spagna. La finale femminile inizierà alle ore 10.45 e terminerà dopo circa un’ora, poiché verrà disputata su distanza sprint. Stesso discorso per la finale maschile, che avrà inizio alle ore 13.00, e che assegnerà le medaglie in concomitanza con le ...

Riforma Pensioni 2018/ Quota 100 - dubbi sui conti : Tria - “interventi tutti coperti” (ultime notizie) : Riforma Pensioni 2018, ultime notizie sul Governo e la Quota 100: la misura andrà in Legge di Bilancio? I dubbi del ministro Di Maio e viceministro Garavaglia: i calcoli sul mondo Scuola(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 11:10:00 GMT)

Cnh IndusTrial produrrà veicoli anfibi per i Marines : Iveco Defence Vehicles, società del gruppo Cnh Industrial, si aggiudica un a ppalto per la fornitura di una piattaforma anfibia al Corpo dei Marines degli Stati Uniti in collaborazione con Bae Systems.

Ecco il nuovo “Triangolo indusTriale” tra Milano - Veneto ed Emilia : export e sfide per un’economia aperta : Si scrivono le pagine d'una rinnovata geografia economica. Si traccia, per esempio, un "nuovo triangolo industriale" che ha come vertici Milano, il Veneto delle piccole e medie imprese e l'Emilia delle multinazionali tascabili.E, dopo la stagione degli anni Cinquanta e Sessanta del boom economico, quando il "triangolo industriale" era quello delle grandi imprese tra la Genova dell'industria pubblica d'acciaio e cantieri, la Torino della Fiat e ...