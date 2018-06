Tria rassicura i mercati : euro non in discussione : Il ministro dell'Economia, Giovanni Tria , si prepara a illustrare ai colleghi europei la politica economica del nuovo governo italiano. " L'euro non è in discussione ", ha detto Tria ai giornalisti accorsi per la ...

Messina - Tria doveva rassicurare prima : ANSA, - TORINO, 20 GIU - "Il ministro dell'Economia Tria ha detto le cose che probabilmente andavano dette un mese fa. Questo avrebbe evitato la salita dello spread e la caduta delle Borse". Lo ha affermato Carlo Messina, consigliere delegato ...

Spread cala a 246 - rassicurazioni Tria prevalgono su allarme Scope : ... con conseguente riduzione dello Spread, il differenziale di rendimento tra Btp e 10 anni e bund tedeschi cala a 245 punti base, mentre le rassicurazioni del ministro dell'Economia Giovanni Tria, con ...