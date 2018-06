Treni | ritardi e disagi | «Oggi piove nei vagoni per Porta Garibaldi»

Locomotiva di un treno merci deraglia a Lodi. Treni bloccati e ritardi tra Milano e Piacenza : Al via il processo per il pestaggio del carabiniere: tribunale blindato, Battagliola esce con il pugno alzato 3 Non paga ma si fa dare il resto, truffa in tabaccheria 4 Pievetta, tir contro i new ...

Roghi a centraline ferrovia in Trentino : Treni cancellati e ritardi : Roghi a centraline ferrovia in Trentino: treni cancellati e ritardi Gli accertamenti della polizia ferroviaria hanno costretto alla cancellazione di numerosi convogli sulla linea tra Trento e Mezzocorona. Traffico sospeso per ore. Dalle 6 la circolazione è stata riattivata a senso unico alternato causando ulteriori ...

Atto vandalico sulla ferrovia del Brennero : Treni cancellati e ritardi : Atto vandalico sulla ferrovia del Brennero: treni cancellati e ritardi Gli accertamenti della polizia ferroviaria hanno costretto alla cancellazione di numerosi convogli sulla linea tra Trento e Mezzocorona. Traffico sospeso per ore. Dalle 6 la circolazione è stata riattivata a senso unico alternato causando ulteriori ...

Disagi sui Treni liguri tra ritardi - gelicidio e cancellazioni : i pendolari battono cassa : “gelicidio”, ritardi e cancellazioni: vertice sui rimborsi. L’assessore: «Pronti a fare una proposta». Primo incontro con Regione e trenitalia sulla base delle nuove regole del contratto di servizio 2018-2032