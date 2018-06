Tra Solstizio d’Estate | Mondiali di Russia 2018 e Festa del Papà Araba | i Doodle di

21 Giugno 2018 - oggi è il Solstizio d’Inverno 2018 nell’Emisfero AusTrale : ecco il doodle di Google disponibile solo per il Cile : oggi, 21 Giugno 2018, nell’Emisfero Boreale inizia ufficialmente l’Estate astronomica, in quanto ricorre il Solstizio: nell’Emisfero Australe, invece, inizia la stagione invernale. In alto, a corredo dell’articolo, il doodle di Google celebrativo del Solstizio d’inverno 2018 nell’Emisfero Australe, disponibile solo per il Cile. Il termine Solstizio deriva dal latino sol (sole) e sistere (stare fermo), col ...

Solstizio d’Estate 2018 - animalisti : necessario fermare la sTrage di cani e gatti in Cina : “fermare la Cina, abolire il festival di Yulin, vietare il consumo di cane e gatto, e sensibilizzare l’opinione pubblica“: lo chiede l’associazione “animalisti italiani“, che manifestano davanti all’Ambasciata della Repubblica popolare cinese, a Roma, nel giorno del Solstizio d’Estate, in cui inizia quella che gli attivisti definiscono una “strage mascherata da festa“. Secondo i dati ...

La magia del Solstizio d’Estate Tra paganesimo e cristianesimo : mito - storia e culti ancesTrali : Il Solstizio d’Estate, in cui il Sole culmina allo Zenith, trovandosi così nel punto più alto della volta celeste, è sicuramente uno dei periodi più amati e profondamente intessuti di leggende, miti, tradizioni e storia. In questo giorno il Sole, simbolo del Fuoco, entra nel segno del Cancro, segno d’acqua, dominato dalla Luna. Così, secondo l’immaginario, Sole e Luna, Fuoco e Acqua, Luce e Ombra, Maschio e Femmina, Positivo e Negativo si ...

Solstizio d’Estate 2018 : significato - storia - riti - Tradizioni e leggende in Italia : Cosa sappiamo del Solstizio d’Estate in Italia? La religione cristiana, consapevole sempre più dell’importanza di questo giorno, decise di sostituire i riti pagani, che spesso prevedevano l’accensione di fuochi per tenere a bada demoni e spiriti maligni, con la festa di San Giovanni Battista, il 24 giugno. La svolta cristiana fece si che alle feste solstiziali si sovrapposero quelle dei due Giovanni: San Giovanni Battista, per il Solstizio ...

Maltempo - la Sicilia attende il Solstizio d’Estate 2018 sotto la pioggia : allagamenti a Canicattì - chiusa la sTrada di Licata [DATI] : Forte Maltempo oggi in Sicilia, a dispetto dell’estate che si appresta ad arrivare. Le piogge hanno interessato diverse parti della Regione. La città più colpita è stata Licata, dove sono caduti ben 62mm di pioggia, segue Canicattì con 60mm, Caltanissetta con 48mm, Francavilla di Sicilia con 33mm e Ragusa con 19mm. Traffico bloccato sulla strada statale 123 in entrambe le direzioni nel comune di Licata, in provincia di Agrigento, per ...

Previsioni Meteo - altro che Solstizio d’Estate : il mese di Giugno enTra nel buio tunnel del forte maltempo in tutt’Italia : 1/36 ...