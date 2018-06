Tra il governo Conte e gli italiani è una luna di miele intensa

La prima minisTra della Nuova Zelanda - Jacinda Ardern - ha partorito una bambina : è il secondo capo di governo eletto della storia a farlo : Giovedì mattina, a Auckland, la prima ministra della Nuova Zelanda Jacinda Ardern ha partorito una bambina. Ardern è così diventata il secondo capo di governo eletto ad avere avuto una gravidanza e aver partorito, nella storia: prima di lei lo The post La prima ministra della Nuova Zelanda, Jacinda Ardern, ha partorito una bambina: è il secondo capo di governo eletto della storia a farlo appeared first on Il Post.

Migranti - sTrappo Italia su bozza Ue. Governo irritato : «Prima gli sbarchi». Conte valuta se andare a Bruxelles : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, potrebbe non andare a Bruxelles al prevertice sui Migranti per sottoscrivere una bozza già preparata. Lo sottolineano fonti di Governo, che mettono...

Migranti - sTrappo Italia su bozza Ue. Governo irritato : 'Prima gli sbarchi'. Conte valuta se andare a Bruxelles : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, potrebbe non andare a Bruxelles al prevertice sui Migranti per sottoscrivere una bozza già preparata. Lo sottolineano fonti di Governo, che mettono in ...

Migranti - sTrappo Italia su bozza Ue. Governo irritato : «Prima gli sbarchi». Conte valuta se andare a Bruxelles : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, potrebbe non andare a Bruxelles al prevertice sui Migranti per sottoscrivere una bozza già preparata. Lo sottolineano fonti di Governo, che mettono...

Israele - guerra degli aquiloni sul confine di Gaza : la nuova sTrategia di Hamas. Ma governo è impegnato sul fronte del Golan : Le fiamme che infuriano lungo il confine israeliano, che divorano i campi coltivati, per gli aquiloni e palloncini di elio con carichi di benzina lanciati dai palestinesi dalla Striscia, hanno costretto l’esercito israeliano a intensificare gradualmente la sua risposta. Lanciati a centinaia nelle scorse settimane hanno incendiato oltre mille ettari di terreni coltivati. L’aviazione israeliana bombarda con i suoi caccia presunti depositi ...

Ict : Canada - governo Trudeau avvierà negoziati per una sTrategia nazionale sui big data : Ma, sebbene da una parte i big dati possono aiutare l'economia dei paesi, ci sono anche delle potenziali insidie in materia di privacy e democrazia. L'approccio deve dunque essere prudente per ...

Nel governo non c'è un "caso rom". O - quantomeno - è rienTrato : Getta acqua sul fuoco il presidente del Consiglio Giuseppe Conte circa le polemiche sollevate dal vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, sui campi rom. Lo fa anche il ministro dello Sviluppo economico e vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, in un coro a tre a cui si unisce lo stesso leader del Carroccio, intercettato dai cronisti. Nessuna intenzione di forzare in modo incostituzionale la legge con un censimento di tipo ...

Primo incontro Tra governo e Vaticano per i 5 anni del pontificato di Bergoglio. Assente Salvini : Questa sera c'è stato il Primo`incontro´ tra il "Vaticano" e il nuovo governo e i nuovi rappresentanti istituzionali italiane. In occasione del ricevimento alla Nunziatura della Santa Sede in Italia, in via Po, in onore del quinto anno di pontificato di Papa Francesco.Si tratta di un appuntamento tradizionale che quest'anno è caduto con la presenza di un nuovo esecutivo. Sono state invitate tutte le più alte cariche ...

DEF - al via i lavori del nuovo Governo : la discussione enTra nel vivo : E' entrata nel vivo la discussione generale in Senato sul Documento di Economia e Finanza , DEF, con l'intervento in Aula del relatore Alberto Bagnai , Lega,

Ilva - Emiliano : “Con Di Maio al Mise ristabilito rapporto. Governo Pd? Solo mortificazioni - nessun tavolo di Trattativa” : “Con Di Maio al Mise ristabilito rapporto, dopo le mortificazioni del passato. Mai mi sarei aspettato di non potermi sedere a un tavolo con un Governo del mio stesso partito per difendere la salute dei cittadini”. Così Michele Emiliano, presidente Pd della regione Puglia, dopo aver incontrato il neo ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico sul caso Ilva. Emiliano ha spiegato di aver consegnato a Di Maio una proposta ...

Zoro attacca il governo Lega-M5S : "È di estrema desTra" : Diego Bianchi, in arte Zoro , è il volto di Propaganda Live su La7, dopo anni trascorsi in Rai, sulla terza rete, con Gazebo . Ironico e satirico come le sue trasmissioni, è stato intervistato da La ...

Governo : in arrivo i tagli agli sconti fiscali su agricoltura - energia e Trasporti : Il taglio dei ?sussidi? e degli ?sconti fiscali? indicato dal Governo come una delle strade principali per coprire le costose promesse elettorali, partirà da quelle...

Ultima spiaggia per Roma Tra le emergenze : 3 miliardi per un patto con il governo amico : Il primo biennio di Virginia Raggi al Campidoglio si chiude in emergenza com’era cominciato: i rifiuti, l’addio di otto assessori, l’Atac sull’orlo del fallimento, le buche, l’inchiesta sullo stadio della Roma. E se nei primi mesi era legittimo rincorrere, alla lunga diventa mancanza di soluzioni e professionalità, assenza di metodo, carenze di pianificazione. Anche se qualcosa si muove ...

Roberto Maroni a 1/2h in più : "Se M5s infilTra furbetti il Governo rischia" : "Salvini sta gestendo un dossier complicatissimo come quello sull'immigrazione con determinazione e con forza, quelle che andavano fatte, con l'appoggio del Governo e del premier. Se Mattarella non ha detto nulla sul caso Aquarius, vuol dire che Salvini non ha fatto nulla contro le convenzioni internazionali. Sta facendo le cose giuste, e può dare inizio a una riforma vera sugli accordi che regolano la gestione dell'immigrazione". ...